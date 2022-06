Alainne Pelletier : “Esta obra despierta el fuego que hay en mi interior”

Durante una entrevista con este multimedio, la actriz cubana Alainne Pelletier presenta la obra que protagoniza: Las penas saben nadar. La autoría es de Aberlardo Estorino mientras que la dirección está bajo la responsabilidad de Cecilia Arcucci.

La cita obligada tendrá lugar el 25 de junio, en La mercería, una sala teatral ubicada en la calle 1 entre 35 y 36.

En diálogo con diario Hoy, la intérprete brinda los detalles de sus desempeños como figura principal de esta entrega.

—¿Cuáles son las opiniones que mantenés sobre este hecho teatral?

—Creo que la obra titulada Las Penas Saben Nada es una pieza recurrente porque, a medida que voy creciendo y aprendiendo como actriz o ser humano, necesito nutrirla más

—¿Qué sensaciones te despierta esta obra que protagonizás?

—Me provoca sensaciones muy diversas. Es decir, primero me despierta el fuego que hay en mi interior. Además, me emociona, atraviesa,estremece pero también me conecta con seres muy especiales que ya no están en este mundo pero que me acompañan desde lo más alto en cada función. Con esto me refiero a que estas personas son Abelardo Estorino y Adria Santana, ambos inmensos artistas, creadores, admirables y entrañables a quienes agradezco tanto en mi carrera.

—¿Cómo llegás a construir el personaje? ¿Cómo lo elaborás?

—Las herramientas para encarnar al personaje de esta actriz que se llama Greta son mis vivencias y experiencias de colegas. Es decir, se trata de una búsqueda de ese puente que me une a cada espectador. Además están las incógnitas propias que buscan responder a estas preguntas como que los une, que elementos hay en común, entre otros.

—¿Cómo es recepcionada por el público?

—El público se identifica con este personaje según transcurre la obra. Allí me quito elementos de vestuario, me voy despeinando, se me corre el maquillaje y los tragos de ron comienzan a hacer efecto este personaje. En este sentido, Greta baja del escenario y es una más del público actuando la vida misma dentro del teatro. Es una obra que propone ser optimista y luchar y luchar por lo que se ama...