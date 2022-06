Agustina Celentano presenta su nuevo recorrido artístico

Con esfuerzo y perseverancia, Agustina Celentano estudia la carrera de Psicología, pero también se entrega al arte a través del canto. Es por ello que dialogó con este multimedio para precisar los detalles de su trayectoria profesional.

—¿Bajo qué circunstancias te adentrás en el arte? ¿Cómo nace esta pasión por el canto y la composición musical?

—El hecho de pertenecer a una familia en la cual hay muchos músicos, me inspiró desde niña, a adentrarme en el arte de la música.

—¿De qué van los trabajos que estás presentando? ¿Cuál es la génesis de tu recorrido artístico?

—Van con el deseo de interpretar canciones de mi autoría. Además, a través de ello, pretendo darme a conocer como cantautora de música urbana pero también contemplando otros estilos.

—¿Qué es lo que más disfrutás de este oficio? ¿Cuáles son las fortalezas de este camino?

—Desde que comprendí que la música es el método de transmitir lo que uno siente y piensa. Lo puedo materializar en una canción y disfruto que la gente se sienta identificada con lo que escribo. Y también todo lo que conlleva crear una canción, me resulta muy divertido, es decir el hecho de pensar diferentes ritmos, formas, etc.

—¿Qué tomás de tu carrera universitaria para esta arista artística? ¿Usás herramientas de una u otra?

—Al estar estudiando Psicología, pienso más a la hora de comunicar, que es lo que quiero transmitir a las personas con lo que soy como cantante, ya sea con mi música o a través de mi imagen.

—¿Qué sensaciones te rodean?

—Las sensaciones son de emoción, felicidad, entre otras. Es decir, el hecho de saber que a la gente le gusta lo que hago, siento que la música me acompaña, me hace sentir emociones que no puedo describir con ­palabras, que solo a la hora de cantar se describen.

—¿Por qué recomendarías al público que escuche tu obra?

—Mi última obra llamada Acércate pertenece al género urbano, transmite ritmo y dulzura a la vez. Trata sobre cuando conocemos a una persona por la que sentimos cosas muy lindas, pero no nos arriesgarnos a dar ese paso, por miedo a volver a salir lastimados o que no sienta lo mismo. El estribillo dice que hay que jugársela y disfrutar el momento. Es ideal para dedicársela a esa persona a la que no sabés cómo decirle lo que sentís.