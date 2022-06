Ninja Thyberg: “Intenté mostrar el otro lado del porno pero no desde un lugar sexy”

Desde mañana se podrá ver en MUBI, luego de su paso por varios festivales de cine incluyendo Sundance y nuestro Bafici, Pleasure, primer largometraje de Ninja Thyberg que narra el detrás de escena del porno a partir del deseo de Bella (Sofia Kappel) de convertirse en la próxima superestrella del cine XXX. Diario Hoy dialogó en exclusiva con la directora sueca para saber más de la película.

—Empezaste haciendo fotos, después cine, ¿cómo fue el paso de una cosa a otra?

—Primero intenté ser una bailarina, desde mis 10 a 18, fui a institutos de danza y renuncié a ese sueño. Comencé con fotografía, de estudio, sobre mujeres bellas, y muchas feministas me decían que era como lo que hacían los hombres, no sabía cómo continuar. Después me interesé en la psicología, y tras tomar esta clase de cine, además que pintaba, entendí que podía mezclar todos los aspectos en el cine, entendí que era exactamente lo quería hacer, el medio perfecto. Descubrí el medio y comencé a experimentar y me llevó un tiempo comenzar a hacer películas más convencionales.

—¿Qué influencias tenías? ¿A quién admirabas?

—Muchas, pero no me impulsaban a pensar que era lo que quería hacer. Sí recuerdo La mala educación, de Pedro Almódovar, con Gael García Bernal, por ejemplo, la primera vez que la ví, vi la sexualidad entre los hombres y me sentí muy “encendida” por algo voyeurístico que detecté, y que estaba por fuera de lo que siempre se mostraba sexualmente sobre mujeres. Hay una vibración muy erótica en la película, miré a los hombres de otra manera, sentí que hacía los hombres experimentaban la sexualidad desde las películas. En Pleasure ofrecí una mirada sobre cómo el hombre domina a la mujer en la industria del porno, y mis primeros trabajos buscaban crear alternativas al problema, por eso en la película intenté mostrar el otro lado pero no desde un lugar sexual o sexy, evitando eso.

—Esto por cómo Bella vive esa situación…

—Es una situación compleja derivada sobre que el porno no está hecho para mujeres, sino para hombres y sobre cómo viven ellos la sexualidad, porque el placer puede venir desde otros lados, desde seducir a alguien, cumplir un deseo, lograr pasión, y Bella no se satisface sexualmente en el set, se pretende que sí, pero no.