Otro revés judicial para Johnny Depp

De forma reciente, el juicio entre la expareja conformada por Johnny Depp y Amber Heard llegó a su fin. Entre las causas de las demandas mutuas se encuentran la difamación, violencia doméstica, abuso sexual y el incumplimiento de las pautas que habían establecido tras un divorcio problemático.

Primero Depp deberá indemnizar a Amber con el pago de dos millones de dólares mientras que ella pagará 15 millones por difamación. Hasta el momento, se encuentran en plena negociación de esta paga.

Por siete semanas, ambos artistas expusieron sus miserias, llamaron a decenas de testigos y fueron protagonistas de un juicio televisado.

En la actualidad, el diario The New York Post dio a conocer una nueva polémica que involucra al protagonista de la saga Piratas del caribe. Es decir que deberá volver a la Justicia y esta vez enfrentará un juicio por agresión. El demandante es Greg Brooks, que lo acusa de golpes violentos acontecidos tras rodar una escena en 2017. Se trataba de un proyecto titulado City of lies que los involucra.

El demandante asegura que además de los golpes sufrió insultos propinados por Depp, que se encontraba alcoholizado. Luego de estos inconvenientes, la víctima fue despedida de la producción abocada al séptimo arte y no recibió explicación alguna.

Aseguró que le ofrecieron la firma de un acuerdo confidencial ante lo acontecido, él se rehusó y fue por

ello que terminó sin trabajo ni indemnización.

Luego de la presentación oficial, la corte decidió que esta velada tendrá lugar el 25 de julio. Entonces, el actor deberá hacerse presente junto a sus representantes legales, Benjamin Chew y Camille Vasquez, que se han convertido en celebridades en el último tramo del año debido a la exposición que mantuvieron en el juicio de contra Heard.

Respecto al próximo juicio que se avecina, el abogado Pat Harris, que representa al actor Greg Brooks, afirmó: “El caso de Brooks no trata de dos celebridades de Hollywood involucradas en una relación tóxica, se trata de la agresión a un trabajador miembro del equipo de filmación por parte de la estrella de la producción”.

Vale mencionar que los testigos serán el abogado de Depp, Adam Wladman; el mánager del actor, Ed White; su guardaespaldas, Sean Bett; y la hermana de Johnny, Christi Debrowski.

Amber rompió el silencio

Luego del juicio del año, Johnny Depp y Amber Heard pudieron retomar el rumbo de sus vidas. Ahora cada uno continuó su camino e intentó volver a su trabajo.

Esta vez la Justicia le dio la razón a Depp, que acusó a la exmodelo de difamación mediante un artículo de opinión que escribió en el 2018, donde lo catalogaba como “golpeador de esposas”.

En este ida y vuelta judicial, el resultado fue una victoria para Depp, que solo pagará dos millones de dólares mientras que la exesposa tendrá que ejecutar su patrimonio para abonar una indemnización valuada en otros 15 millones. Al respecto, alegó que no podía hacerlo.

En estas instancias de negociación para poder pagar los gastos y dejar un punto final a la triste historia, puede ser que Depp presente una carátula para darse por victorioso sin necesidad de recibir la suma millonaria. Esto hasta el momento no ha sucedido, pero si solucionaría la posible bancarrota de su exesposa que si pagara la condena, estaría sin solidez monetaria por un largo tiempo debido a su fortuna constituida por 12 millones de dólares.

A lo largo de la duración del juicio, el actor explicó que jamás ejerció la violencia contra una mujer mientras que la ex dijo que también fue víctima de abuso sexual.

En la calma y acompañada por su familia, Amber abándonó el bajo perfil y salió con los tapones de punta. Sucede que en la actualidad afirma que el resultado de la pérdida de tamaño juicio se debió a la influencia de las redes sociales y a las actuaciones desempeñadas por su exmarido. Así, afirmó: “Incluso alguien que está seguro de que merezco todo este odio y vitriolo, incluso si piensan que estoy mintiendo, aún no pueden mirarme a los ojos si creen que en las redes sociales ha habido una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.

Ahora no descarta impugnar el veredicto y hacer otro pleito judicial debido a que considera que los empleados estuvieron pagos. Asimismo advirtió que hubo desprolijidades en este pleito: “Escucharon durante tres semanas testimonios incesantes e implacables de empleados pagados y hacia el final del juicio, randos, como digo”, señaló Amber a Today. “No los culpo, no los culpo, de hecho lo entiendo, es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, y agregó: “¿Cómo hubieran podido, después de escuchar tres semanas y media de testimonios sobre cómo yo era una persona poco creíble, creer una palabra que salió de mi boca?”.

Por último, esbozó: “No me importa lo que la gente piense de mí o los juicios que quieran hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa, en mi matrimonio a puertas cerradas. No supongo que la persona promedio deba saber esas cosas, así que no lo tomo como algo personal”.