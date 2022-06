A los 50 años, murió la actriz platense Julieta Vallina

En la noche del lunes murió la actriz platense Julieta Vallina. Tenía 50 años. La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores: “Con gran dolor despedimos a la actriz, docente y coach actoral Julieta Vallina. Llevó adelante una destacada trayectoria en teatro, TV, cine y publicidad. Abrazamos a sus familiares y seres queridos en este momento de inmensa tristeza”, escribieron en la cuenta de Twitter oficial de la asociación.

La noticia tomó por sorpresa al ambiente del espectáculo. Hasta hace algunas semanas se la pudo ver en Lo escucho, una obra dirigida por Carlos Olivieri, en el teatro Metropolitan Sura. Compartía cartel con Jorge Suárez y Gabriel “Puma” Goity.

Nació en La Plata y, desde muy joven, se abocó a la actividad artística. Su padre, sin duda, fue una gran influencia. Carlos Vallina fue un reconocido cineasta, crítico y docente de la Universidad Nacional de La Plata.

El arte la encontró dando sus primeros pasos en el campo del dibujo y la pintura. Cursó la carrera de artes visuales en la Universidad Nacional de La Plata y a la vez estudió en la Escuela de Teatro de La Plata, de la cual egresó de la carrera de Formación Actoral y Magisterio Teatral.

Desembarcó en Buenos Aires y se instaló en la ciudad de Tigre, en donde trabajó como titiritera, actriz y, por momentos, como bailarina en el Parque de la Costa. En ese espacio logró sumergirse en la actividad artística, lo que le permitió afianzarse como actriz y animarse a ingresar al campo profesional de Buenos Aires.

Junto al grupo El Periférico de Objetos, en Monteverdi, lanzó su primera experiencia porteña. Esto le generó la posibilidad de ingresar a una de las compañías argentinas más sobresalientes en su momento y, a la par, realizar giras participando en diferentes festivales internacionales.

Desde aquel momento, su carrera fue en ascenso. Trabajó con directores como Daniel Veronese, José María Muscari, Luciano Suardi, Javier Daulte, Mariano Pensotti, Mariana Obersztern, Ana Alvarado y Manuel González Gil.

En la pantalla chica se la pudo ver en producciones como Vidas robadas, El donante, Loco por vos (Telefé), Tiempos compulsivos, La fragilidad de los cuerpos, Quiero vivir a tu lado y Tu parte del trato (El trece). También participó de la serie web Según Roxi, creada por Azul Lombardía. A su vez, formó del elenco de Santa Evita, que se emitirá por Star+.

Debutó en el 2006 en la pantalla grande con El custodio, de Rodrigo Moreno, y continuó con otras destacadas como Vaquero, de Juan Minujín; El muerto cuenta su historia, de Fabián Forte; Aterrados, de Demián Rugna; La flor, de Mariano Llinás, y El Potro, lo mejor del amor, de Lorena Muñoz.

Además, en varias oportunidades fue nominada a los premios ACE, Florencio Sánchez, Teatro del Mundo y Clarín.

Vida y carrera de Julieta Vallina

Julieta Vallina tenía 50 años y era madre de una hija fruto de su relación con Gustavo Arango. En la actualidad era directora de La Comedia.

Se describía a sí misma como una actriz compulsiva, enérgica y apasionada, lo que reflejaba en sus interpretaciones. En varias oportunidades admitió que la pandemia “la había golpeado” y que le costó salir adelante y retomar sus actividades.

Su trayectoria en televisión y plataformas incluye las ficciones Santa Evita, Loco por vos, Botineras, Según Roxi, Vidas robadas, Son amores, Padre Coraje, Tu parte del trato, Manual de supervivencia, El mal menor, El donante, entre otras destacadas producciones.

En cine, Julieta Vanilla participó en El Potro (lo mejor del amor), El fútbol o yo, Vaquero, El año del león, Todo lo que veo es mío, Aterrados, El muerto cuenta su historia, El delantal de Lily, El pasado, La guerra del cerdo, Amor de película, La flor (Tercera parte), entre otras películas.

En cuanto al teatro, su amplio repertorio incluye más de medio centenar de obras, entre las que se destacaron Lo escucho, Los vecinos de arriba, Como el culo, Electra Shock, Papá querido, Macbeth, El nervio óptico, El pan de la locura, Mujeres soñaron caballos, El pasado es un animal grotesco, El reñidero y Un hombre que se ahoga.

En el ámbito del espectáculo expresaron su dolor

José María Muscari fue uno de los que no se demoraron en expresar su pesar por la muerte de la actriz: “Chau, mi querida. Hermosa persona, gran actriz, diosa del talento. Fuimos felices juntos y así te voy a recordar, con tu talento y tu intensidad. Tu don de buena gente y tu risa sensible. Te voy a seguir queriendo siempre. Me duele la vida”, escribió.

La actriz Mey Scápola, escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, acompañándolo con fotos junto a Julieta: “Julieta de mi corazón. Mi amiga amada. La más sensible del mundo, mi compañera soñada. No hay palabras para describir este dolor. Cumpleaños, mates, camarines, estrenos, tus tartas de zapallitos, noches de teatro, ensayos comiendo los budines que te gustaban. Sos la que más se reía de mis imitaciones y a mí siempre me gustaba hacerte reír. Porque tu risa era única”, expresó.

Y concluyó: “La mejor actriz, la más bella, la más generosa. Te amo infinito y por suerte hoy pude agarrarte la mano y decírtelo. Te voy a extrañar toda la vida. Y te voy a imaginar en todos los lugares donde serías feliz (como dice una escritora que nos gusta)... Te quiero hermosa, descansá en paz”.

Las redes se llenaron de mensajes. Los actores Viviana Saccone, Nicolás Scarpino, María Onetto, Manuela Pal y Griselda Siciliani también expresaron el dolor por la muerte de la actriz.