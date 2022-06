Eva Manzella: “El arte es un compromiso”

En diálogo con este multimedio, la artista plástica Eva Manzella presentó La ilusión de un bosque, la muestra que protagoniza e inaugura el 23 de junio, a las 18, en el Museo del ladrillo ubicado en 514 entre los caminos Centenario y General Manuel Belgrano.-

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el arte?

—Las circunstancias eran otras, aunque siempre me interesaron las expresiones artísticas. Era egresada de la carrera de Bioquímica de la Universidad Nacional de La Plata. Me desempeñaba como becaria del Centro de Investigaciones Científicas (CIC) y, trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas. Casualmente cerca de casa, descubrí que había un taller de arte del profesor Guillermo Cichino y decidí concurrir los sábados a la mañana.

Allí me pregunté: ¿por qué no? Tiempo después fui otro espacio coordinado por los referentes Carlos Pacheco y Alicia Sottile. Esta instancia fue la que me empujó a exponer y presentarme en concursos o salones.

—¿Qué concepción tiene tu obra?

—La concibo desde la metáfora, la imaginación, la emoción, la poesía, y con una profunda reflexión. Además de estudiar siempre, descubrir el mundo propio.

—¿Cuáles son las técnicas que has elegido para crear?

—Uso todas las técnicas pictóricas, principalmente pinturas acrílicas u otros materiales para hacer texturas.

—¿Considerás que el arte es una suerte de bálsamo en tu vida?

—Para mí, el arte es un compromiso, aprendí un lenguaje, un medio de expresión revelador. Es una herramienta de reflexión sobre nuestro mundo humano. El mensaje está dentro del contexto histórico o personal que vivimos y que nos conmueve. Puede ser la dureza de la ciudad, la necesidad de diálogo, la inclusión, la protección de la naturaleza, nuestro planeta. Me gusta que el observador encuentre lo propio también, es decir poder convocar a su imaginación.

—¿Cuáles son los mensajes que se encuentran impresos en tus producciones?

—Ahora estoy trabajando con una serie de pinturas con formas orgánicas que representan la naturaleza. Son composiciones en manchas con algunas estructuras.

Es una narrativa de la ruptura climática, lo que puede permanecer o desaparecer, orientado al bosque. Trabajé con otros temas como ciudades, puentes imaginarios, distintas series.

—¿Qué análisis realizás de la escena contemporánea?

—En la escena contemporánea hay muchos cambios, se tiende a una disolución de las fronteras del arte, se incluyen otras prácticas artísticas, arte textil, cerámica, medios audiovisuales, hay movimientos colectivos de arte.

—¿Cuáles son las debilidades y fortalezas que encontraste en tu recorrido?

—Este año, por primera vez, la curadora de la 59 Bienal de Venecia es una mujer llamada Cecilia Alemani. Las mujeres están en el centro de la escena de la Bienal, forman parte en un noventa por ciento. También se seleccionaron obras de artistas mujeres fallecidas como Remedios Varo y Leonora Carrington, también referentes de países emergentes.

Como temas de la bienal, surrealismo, el devenir de los límites entre lo humano y lo animal e inclusive lo robótico. Como debilidad, está la necesidad de mostrar, hay que ser valiente y creer en tu propia voz, ahí aparece la fortaleza.

—¿Cuáles son tus proyectos actuales?

—Quiero seguir exponiendo en mi ciudad porque me gusta formar parte de nuestra comunidad artística.

—¿Qué les recomendarías a las personas que quieren expresarse a través de una obra?

—Quisiera decirles que es un hermoso camino.