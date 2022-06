Cambio de estrategia legal: la millonaria demanda de Camila Homs a Rodrigo De Paul

La separación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs dio un giro inesperado. La expareja del futbolista le inició una demanda tras finalizar su relación amorosa en enero de este año. Desde el ciclo Intrusos (América TV), hace pocos días indicaron que la separación se estaba negociando en buenos términos, pero todo cambió en sintonía con que el jugador se mostró públicamente junto a su actual novia, la cantante Tini Stoessel.

Rodrigo De Paul estaba disfrutando de unas vacaciones en la Argentina, pero la tranquilidad se terminó después de que Camila Homs, su expareja, decidiera iniciar acciones legales contra él. Gonzalo Vázquez, panelista de Intrusos, reveló un mensaje de hace pocos días que le envió Mariana Gallego, abogada de De Paul: “No hay divorcio porque no estaban casados, y estamos negociando en excelentes términos con la abogada de Camila”.

Sin embargo, la periodista Maite Peñonori brindó detalles que dan cuenta de que el panorama se transformó por completo: Camila Homs, quien cambió de patrocinio legal por el del doctor Ignaco Trimarco, pide “mediación obligatoria por compensación económica, régimen de comunicación con los hijos y alimentación”, según dejaron trascender en el programa de TV.

Peñonori destacó que la muchacha tenía dudas respecto del desempeño de su anterior abogada, y que por ello decidió cambiar de profesional. Además, contó que la compensación económica es por los años que estuvieron en pareja, caso similar al del cantante Paulo Londra y su expareja, Rocío Moreno.

Aunque desde el ciclo televisivo contaron que Camila tomó la decisión de hacer un cambio en su estrategia legal, Marcela Tauro enfatizó en el grado de exposición mediática que tuvo Rodrigo De Paul con su novia, la cantante Tini Stoessel, y las declaraciones que hizo en los medios.

Los episodios mediáticos enumerados que habrían provocado la decisión de Homs son: la presencia de De Paul en un show de Tini, la fiesta de cumpleaños junto a los familiares de su actual novia y la dedicatoria de Tini luego de que la Selección Argentina ganara la Finalissima contra Italia.

Cabe mencionar que la relación entre Rodrigo y Camila nació cuando él, a sus 17 años, jugaba en las inferiores de Racing Club de Avellaneda y mantenía la ilusión de poder vivir del fútbol. La pareja convivió en Buenos Aires, Údine, Valencia y Madrid, en línea con la carrera internacional del jugador. Producto del amor entre ambos, nacieron sus dos hijos: Francesca y Bautista, que en poco tiempo cumplirá un año.

Durante una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Homs opinó sobre Tini Stoessel como artista. “Me gusta su música, es re pegadiza, tiene muy buenos temas. Sí, se baila obvio”, expresó, mientras que respecto a su actual relación con el padre de sus hijos, aclaró que mantienen un bien vínculo: “Tenemos un diálogo directo, cordial, por el bien de nuestros hijos”.

Por el momento, la defensa del futbolista no emitió declaraciones. Sin embargo, Rodrigo De Paul sigue de vacaciones antes de volver a España para cumplir con sus obligaciones laborales ante el Atlético Madrid.

La vida de soltera de Camila Homs

Luego de separarse de Rodrigo De Paul, Camila Homs dejó de lado su vida en España y volvió a la Argentina junto a sus dos hijos. Lejos de mostrarse llorando por los rincones por el fin de su vínculo con el futbolista, a la modelo se la ve en fiestas y boliches, disfrutando su soltería en la noche porteña junto a sus amigos.

Durante una de esas salidas, la joven fue abordada por una movilera de Socios del espectáculo. Así, habló sobre su regreso al país y de la relación que mantiene con el futbolista.

“¿Cómo es volver a vivir con tus hijos acá en Argentina?”, le consultó la periodista. Con mucha simpatía y una gran sonrisa, la influencer se mostró feliz por volver a compartir la vida cotidiana junto a su familia, “cosa que por un montón de años no tuve la oportunidad”, afirmó.

Respecto de su relación con el padre de sus hijos, explicó que mantienen un buen díalogo, directo y cordial por el bien de sus hijos, y que todo lo referente a las cuestiones legales y a la separación de bienes, está en manos de su letrado. “Yo ahora estoy con Ignacio Trimarco, así que él se está encargando de toda la parte legal”, concluyó.

Las palabras de la modelo sobre su amistad con Nacho Lecouna y Tini Stoessel

Camila Homs es íntima amiga de Nacho Lecouna, quien hace pocos meses perdió a su padre, el reconocido productor televisivo Raúl Lecouna. La modelo contó que lo vio bien, dentro de lo posible, incluso tras haber sufrido una pérdida tan grande. “Está haciendo algo que él ama hacer y siempre con esa buena onda, con esa alegría. Es una buena persona”, expresó. Cuando la cronista quiso saber si Nacho podría ser un nuevo amor en su vida, descartó de plano la posibilidad: “Con Nacho todo lo mejor, pero como amigos”.

“¿Te gustaría volver a enamorarte? ¿Te está picando el bichito?”, lanzó la notera, mientras que Camila, entre risas y nervios, respondió ambiguamente. “Qué se yo, no sé... No voy a hablar de eso pero no cierro la puerta, obvio”, dijo, y luego, cuando le preguntaron si había alguien dando vueltas alrededor de ella y “alegrando su corazón”, se rio nuevamente: “No sé, no me hagas poner colorada. No voy a decir nada. Estoy muy bien así”.

Sobre su encuentro con De Paul en el boliche Tequila, negó que el cruce haya sido tenso. “No, no. Cero tenso. No sé por qué dijeron que había sido tenso. Él estaba con sus amigos y yo con mis amigas, así que cada uno en la suya”, explicó.

Al consultarle si Rodrigo le había presentado a Tini Stoessel como su novia, Camila se puso seria y respondió: “No voy a hablar de eso”. Pero cuando la cronista insistió queriendo saber si escucha y le gusta la música de la actual novia de De Paul, la modelo, sonriendo, contestó: “Sí, re. Es repegadiza. Tiene muy buenos temas. Se baila, sí”.