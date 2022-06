Bettina Ferriols: “Me hizo mucho daño”

Bettina, la hija de Beatriz Salomón y Alberto Ferriols, fue entrevistada y se refirió a la relación que tiene con su padre en la actualidad. Contó también cómo fue el vínculo mientras su madre estaba viva. Además de la denuncia que realizó recientemente contra el cirujano, la joven resaltó las diferencias en el trato que el Ferriols tiene entre ella y su hermana. También destacó el amor y la contención que recibe por parte de sus tíos.

Bettina, de 18 años, decidió irse de su casa y se fue a vivir con su tío Daniel Salomón. Tras compartir con él los presuntos maltratos que sufría por parte de su padre, realizó la denuncia y le otorgaron un botón antipánico.

En ese marco, la joven mantuvo una entrevista con el programa A la tarde (América TV) y relató la situación que está viviendo. “Con los que no quiero estar es por algo, porque me hicieron mucho daño. No tiene un remedio. Si me quiero quedar con mis tíos es porque me hicieron muy feliz en poco tiempo, más de lo que había sido estos años”, comenzó expresando. Si bien no detalló cuáles fueron los maltratos que sufrió por parte de Ferriols, sí admitió que la “lastimaron mucho” y que no habrá marcha atrás de su decisión ni aunque el hombre le pida disculpas.

Además, se expresó sobre las diferencias en el trato que el cirujano marca entre ella y su hermana, Noelia: “Él nunca me conoció de chiquita, dejé de ir porque no quería. Con mi hermana sí tuvo ese lazo de conocerla más. Esa diferencia siempre estuvo”. También recordó cómo la afectaba la situación: “Yo me sentía culpable de que mi papá no me quisiera ver”.

El cambio de apellido

La joven confirmó que decidió realizar el cambio de apellido en su nombre de usuario en sus redes sociales y que también lo realizará de manera legal para llevar el apellido de su mamá, Beatriz Salomón. “Me lo cambié a Betti Salomón. No me gustaba que me digan Betti Ferriols porque es el apellido de Alberto y tengo planeado en un futuro sacarme el apellido legalmente”, aseguró.

Asimismo, reveló cómo fue el vínculo con Ferriols durante su infancia: “Lloraba para no ir a su casa, no me gustaba. Estaba acostumbrada a estar con mamá, no con Alberto. No crecí con él”.

Al respecto de la relación entre sus padres, indicó que no tiene la imagen de verlos como pareja: “No los vi juntos salvo a lo último”.

“Siempre estaba al lado de mi mamá y Noelia se llevaba mucho con mi papá; pero solo con ella, conmigo no. Me dejó de importar. Primero pensaba que era mi culpa y cuando mi mamá me lo aclaró ya lo dejé, porque tampoco es que estaba muy presente en la vida de mi hermana”, dijo.

Para finalizar, mencionó que su hermana quiso ayudarla a mejorar el vínculo con Ferriols, pero que a pesar de los esfuerzos no prosperó.