"Avatar: el camino del agua" es la tercera película más taquillera de 2022

"Avatar: el camino del agua" se convirtió en la tercera pelicula más taquillera de 2022. La pelicula dirigida por James Cameron superó los mil millores de dolares en la recaudación.

Sólo dos semanas luego del estreno le bastaron para comenzar a batir registros, se esperaba que la secuela de "Avatar" (2009) tenga buena repercusión en el mundo del cine, pero no que en tan poco tiempo se convierta en una de las peliculas que más dólares generaron en todo el 2022.

El filme, que tiene como protagonistas a Zoe Saldana y Sam Worthington, ya superó a Thor: Love and Thunder (760 millones); El batman (770 millones); Pantera negra: Wakanda por siempre (800 millones) y Minions: The Rise of Gru (939 millones).

La película se desarrolló con un presupuesto de 350 millones y tiene todo para ser la que mayores ingresos tuvo en el año. Para que esto suceda tiene que superar a Jurassic World Dominion, segunda con 1.001 millones, y Top Gun: Maverick, que lidera con 1.48 millones.