Wanda, L-Gante e Icardi: una historia que parece no tener fin

Que sí, que no, que tal vez. La historia que involucra a tres de las personalidades más famosas y mediáticas en la actualidad (la empresaria Wanda Nara, el cantante y trapero L-Gante y el futbolista Mauro Icardi) se torna cada vez más parecido a un bolero. Tiene todos sus condimentos: amor, drama, encuentros y desencuentros.

Tan es así que en esta época de fiestas y celebraciones navideñas la historia sigue su curso. Hace unas semanas se filtraron las primeras imágenes de Wanda y L-Gante a puro beso y caricias a la salida de un restorán. Todo indicaba, entonces, que iban a apretar el acelerador a full, pero no fue así. Porque, por ejemplo, cada uno pasó y celebró la noche de Navidad por separado, aunque se guardaron una sorpresa (o un regalo). La blonda estuvo en familia, junto a Zaira, sus padres e hijos y sobrinos. Y Elián Valenzuela (nombre original del cantante) junto a su ex, la influencer Tamara Báez, y Jamaica, la pequeña hija que tienen en común.

La cosa es que, pasada ya la medianoche, el cantante enfiló hacia el country Santa Bárbara, donde Wanda estaba con su familia y les brindó en exclusiva un show casi personalizado e íntimo. Según trascendió, con un set reducido hizo bailar a todo el clan Nara, sobre todo al padre Andrés, que se mostró muy efusivo. “El primer show. Feliz Navidad”, escribió Wanda. Y agregó, junto al emoji de un arbolito de Navidad: “Gracias genio por animar mi fiesta una vez más. Mi amigo un crack”.

La organización de tamaño encuentro puertas adentro corrió por cuenta de Kennys Palacios, estilista y mano derecha de la empresaria, quien dio el presente también en la noche navideña en lo de los Nara.

Si bien no circularon imágenes del mini recital, vale recordar que apenas unos días antes de lo que sí quedó registro fue del encuentro entre L-Gante y Wanda en un reconocido boliche porteño -donde además se dieron cita Rodrigo De Paul y su ex, Camila Homs. El creador de Cumbia 420 compartió una storie donde le da un beso en el cachete a Wanda junto al mensaje: “Linda linda linda” y el emoji de un corazón.

Por si fuera poco, en medio de los brindis, ella compartió una videollamada con su ex –y padre de dos sus hijos- Maxi López con el sugerente mensaje: “Feliz Navidad, te esperamos acá para el próximo año”.

Por su lado, el que también dijo presente en todo esto, aunque en otro tono, es Mauro Icardi, el ex de Wanda. Fueron muchas las idas y vueltas durante este último tiempo: polémicas públicas, mensajes viralizados a través de panelistas, abogadas, reencuentros en islas paradisíacas, desencuentros y tanto más.

Pues bien, acaba de sumarse un nuevo capítulo: el viernes la empresaria hizo un vivo de IG, donde tiene millones de seguidores. Mientras realizaba la transmisión e interactuaba con su fandom, Icardi le fue dejando comentarios picantes, polémicas y bastante provocadores. Ella respondía, por ejemplo: “Yo no le hice nada a nadie porque no estoy con nadie. Tengo amigos y si ellos están solteros, separados o en conflicto, no sé cuál es la situación... O mejor dicho, sí la sé, pero no tengo una relación”. El escribía entonces cosas como: “¡¡No te pongas celosa!!”, “Falta poquito y vienen” en referencia al regreso de la empresaria y sus hijos a Turquía, donde de momento tiene establecida su residencia, “Sos la tóxica nro 1” arrobando al ya citado estilista personal de ella Kennys Palacios. Pero hubo más. “No te hagas la boluda”, le escribió cuando ella contaba que estaba soltera”, “Muy ex, pero me volvés loco a videollamadas”, “Contá para qué me llamaste hace tres días por videollamada” para cerrar con un: “Dejá de aclarar tanto que oscurece”.

Así y todo, Wanda, al menos en el vivo, hizo oídos y vista sorda a las acotaciones polémicas. Y tampoco se guardó nada al momento de hablar. “Y si algún día tenga una relación con alguien, seguramente no va a ser con alguien que esté en esas condiciones”, dijo respecto a los rumores de infidelidad de parte de L-Gante para con su ex Tamara Báez, bajo la suposición de que ellos estuvieron juntos mientras no estaba resuelta la situación sentimental del cantante. “Yo no estoy en pareja, estoy sola. No cambié a nadie por nadie. Yo me separé y punto” volvió a aclarar.

Vale recordar que hace pocas semanas el propio Mauro Icardi pasó un tiempo en la Argentina para, según dicen los allegados a la blonda, hacer un último intento de reconciliación. Pero la posibilidad de ello parece haberse volado más rápido que un panadero en el aire: Wanda pasó su cumpleaños en soltería y con algunos guiños para con Elián. Obvio que en esta historia nunca está todo dicho y queda, aún, mucha tela para cortar.