Gabriel Nicoli: “Es muy difícil tener ideas populares y que funcionen”

En la previa de la Copa del Mundo de Catar, donde la Selección Nacional se coronó como campeona, Gabriel Nicoli estrenó Robo mundial en Star+, serie protagonizada por Joaquín Furriel que narra cómo un grupo de personas intentarán robar la emblemática Copa del Mundo para lograr así recuperar cosas que necesitan. Hablamos con Nicoli para saber más de la historia.

—¿Sensaciones con el proyecto ya ­circulando?

—Es muy satisfactorio, porque esta idea, la de un grupo de amigos robando la Copa del Mundo, se me ocurrió hace 20 años, que ni siquiera la desarrollé, era solo esa premisa, y que después de tanto tiempo, que haya ­encontrado un lugar, sin haberla soltado, y haber perseverado, y con un rodaje en pleno Covid-19 que fue absolutamente caótico y desgastante, tener un final feliz como este es realmente satisfactorio.

Estoy muy contento, sobre todo por la ­reacción popular, porque siempre me gustó el cine de género y lo popular y nunca había hecho nada así y se me abrió otra puertita nueva en la cabeza.

—¿Tiene otro gusto también tener el título de showrunner, entre otras cosas, en la serie?

—Yo fui head writer, lideré el equipo de guion, porque es una de las cosas que más me gusta hacer, encerrarme y escribir, así que empezar con una página en blanco y llegar a buen puerto, es muy loco, pero lo de showrunner no me cambia nada, yo hice muchas cosas en la serie, aunque hay otros showrunners que no hacen nada, pero a mí me gusta embarrarme, ese mote no me identifica para nada.

—Pero desde afuera este título lo miran de otra manera…

—Sí, eso es cierto, tal vez te miran pensando que podés hacer más cosas, pero en lo personal a mí no me cambia.

—¿Por qué creés que en la nueva configuración audiovisual no se apuesta tanto al género, lo popular y al humor?

—En principio es muy difícil, porque si pensás en algo popular en el país es como algo “boludón”, y yo lo viví desarrollando el proyecto, y de antemano ya hay un pensamiento así.

Es muy difícil tener ideas populares y que funcionen, y además hay que sostenerlas, porque en materia de comedia se piensa en películas como “Mi vieja se casó con un imbécil” o “Papá es un troglodita”.

—Tiraste muy buenos títulos...

—”Papá es un troglodita” puede funcionar, ojo, a mí me gusta mucho lo que hacen Mariano Cohn y Gastón Duprat, me encanta, es algo popular pero enrarecido, El encargado es un hit, y se metieron con el mundo de los porteros, con un tono oscuro, así que espero que las comedias como esta o Robo mundial le ganen al costumbrismo.

—¿Tenés ganas de dirigir cine?

—Sí, ya tengo una ópera prima, 2001 mientras Kubrick estaba en el espacio, una película de cuatro semanas hecha con amigos, y de las series me interesa que no es ni cine ni tele, es una nueva narrativa, de hecho Robo mundial es como una película si la juntás toda, ahora estoy para hacer una película más que otra serie.