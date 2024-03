Ben Mullinkosson: “En la escuela de cine nos enseñaron que no hay que mostrar la película al protagonista hasta el estreno, pero creo que eso es estúpido”

Ya está disponible en MUBI The last year of darkness, de Ben Mullinkosson, un documental sobre un grupo de amigos en la escena underground de China. Pudimos hablar en exclusiva para Argentina con Mullinkosson y saber más detalles de la propuesta.

—¿Fue difícil elegir a los protagonistas?

—Sí, fue extremadamente difícil. Así que esta película empezó de forma muy orgánica, yo solo salía, no tenía la intención de hacer una película. Solo salía de fiesta con mis amigos y luego empecé a conocer gente y me di cuenta de lo especial que es Chengdu y lo especial que es la ciudad funky en toda esta comunidad que existe después de Nightfall. Así que empezamos a filmar en 2018 y empezamos a filmar con nueve amigos míos diferentes. Filmábamos desde las diez de la mañana hasta las diez

de la noche a todo el mundo preparándose, y luego filmamos toda la noche a todo el mundo jodiendo, enamorándose, vomitando o descubriendo el significado de la vida. Y luego los filmamos yendo a casa y yéndose a dormir a las diez de la mañana. Así que ese fue el horario de los primeros tres años de filmación y luego terminamos filmando 125 días. Así que terminamos rodando 125 días y filmamos 600 horas de metraje en el transcurso de cinco años. Y al final teníamos nueve historias, nueve protagonistas diferentes que están todos en este mundo. Luego, en el transcurso de dos o tres años de edición. Redujimos la historia a cinco personajes que están más conectados entre sí o que están en nuestro regazo y de una manera que tiene sentido o que cuenta la historia que tiene más sentido. Así que todavía tenemos cuatro personajes que no hicieron la película y los amo, cómo me encantan sus historias. Y estoy tratando de como, mi próximo proyecto es tratar de convertir sus historias en otra película, pero es TBD en este momento.

—¿Qué pasaba cuando les mostrabas lo que ibas filmando y no les gustaba?

—Si no les gustaba el material, no lo usábamos. Es decir, era tan simple como eso. Y había material que no querían que estuviera en la película, así que lo sacamos. Creo que es la mejor manera de hacerlo, ya sabes, fui a la escuela de cine y nos enseñaron que no hay que mostrar la película al protagonista hasta el estreno, pero creo que eso es estúpido. Que es una mierda. Creo que siempre debes mostrársela a tu protagonista porque son las personas más valientes del equipo. Son los que muestran su vulnerabilidad al mundo y exponen su vida real y los problemas por los que están pasando. Así que para mí, quiero decir, especialmente Kimberly, ella tiene 23 años y está pasando por una depresión y está luchando con su novio y es como una pelea muy emocional... y sí, como al final tuvimos todo tipo de conversaciones y en ella estaba como no, no quiero mostrarlo, pero luego su reacción fue buena. Es la drag queen y la reina del drama y quería ser retratada de esa manera dramática. Y el problema con esa escena es tan divertido porque el sonido era malo, como que no podíamos oír el sonido cuando lo estábamos filmando, así que no sabíamos lo que estaban hablando. Y luego, cuando ella se levantó, nos quedamos como: oh, mierda. Esto es peligroso. Tenemos que terminar de filmar hoy. Más tarde revisamos los clips y pudimos oír lo que ella estaba diciendo y era inutilizable porque el sonido era tan malo que tuvimos que hacer doblaje. Así que ella y su novio vinieron a un estudio y volvieron a grabar el sonido para esa escena. Así pudimos usarlo y lo increíble es que, después de estrenar la película en Copenhague, muchas personas se acercaron a Kimberly a decirle, estoy luchando con la depresión y he tenido situaciones similares en mi relación. Y así es, es increíble cuando eres vulnerable y creo que esa es la fuerza que Kimberly tiene. Es que ella es extremadamente vulnerable, cómo se conecta con un público más amplio en todo el mundo. Cuando hay gente danesa diciendo que puede conectar ella se siente que no está sola. No está sola en la lucha. Y así que no sé. Creo que estoy muy inspirado por Kimberly y que hay una inmensa fuerza a todos los protagonistas vulnerabilidad.

—¿Cómo te sientes con el estreno en MUBI de la película en todo el mundo al mismo tiempo?

—¿Te refieres a cómo me siento al respecto?

—Sí.

—Me siento emocionado. Quiero decir, todos estamos muy emocionados. Es como realmente una celebración en China, especialmente en este momento, porque cuando proyectamos la película allí, es como si hubiéramos hecho una proyección local donde todos los de funky town, tag y toda la comunidad pudieron reunirse. Y tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con todos los protagonistas y la reacción fue como: ya era hora. A todo el mundo le gusta el Chun Do, pero no recibe la atención de un público mucho más amplio. Así que creo que todo el mundo es, todo el mundo, están muy emocionados de que finalmente pueda verse la película en una escala mayor y también ser parte de la película. Porque la película me inspira aún más respeto para los que están en ella y su creación, así que me siento muy bien. Nos sentimos bien. Todo el mundo está muy feliz de que la película se vea afuera.