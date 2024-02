Betty Olave, en guerra con su nieto Ramiro Bueno, “no hablo de los desconocidos”

Betty Olave está celebrando su cumpleaños en las sierras cordobesas. Durante varios días recorrió la ciudad de Carlos Paz donde, claro, los medios de comunicación aprovecharon para dialogar con ella.

La madre del recordado Rodrigo, de 78 años, quien supo ser uno de los “personajes” más lindos de la farándula local, habló sobre el posible romance de su hijo Ulises Bueno con Sabrina Rojas “si un día me tocara como nuera la aceptaría perfectamente”. Luego habló sobre la película de Rodrigo: “no me gustó porque una persona despechada contó su vida y había que contar la vida del artista”.

Al ser consultada sobre Ramiro Bueno, hijo de Rodrigo, con quien se sabe que no mantiene vínculo, dijo: “no quiero hablar de eso. No hablo de gente que no conozco, no hablo de los desconocidos, no conozco bien la historia, cada uno que viva su vida de la mejor manera. Yo no miro para atrás, miro para adelante”.