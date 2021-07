Beverly Hills 90210, una ficción glamorosa

Casi a fines de 1990, Aaron Spelling ponía manos a la obra para crear una serie que marcó un hito en las generaciones adolescentes. Esto se debe a que instaló temáticas que no eran abordadas hasta ese entonces en la pantalla chica. Así visibilizaron, a través de una historia interpretada por jóvenes carilindos, problemáticas actuales como el sexo, las enfermedades de transmisión sexual, embarazos y engaños, entre otros.



Emitida bajo la señal Fox, la ficción inicia en una comunidad prestigiosa integradas por familias de clase alta, cuyos hijos concurrían a una escuela en Beverly Hills. Es más, en sus inicios se centraron en los recién llegados y hermanos mellizos Brandon (Jason Priestley) y Brenda (Shannen Doherty), quienes llegaban a la gran ciudad junto a sus papás, Jim y Cindy Walsh. Sin embargo, no iba a ser fácil acomodarse en una sociedad diferente a la que conocían desde su infancia y tuvieron que enfrentar la adolescencia en un nuevo contexto repleto de frivolidades.



El éxito comenzó a gestarse cuando todas las series estaban de descanso. Esta continuó con sus entregas ampliando la historia hacia los otros adolescentes que rodeaban a estos hermanos. De este modo, los otros actores de la serie como Luke Perry y Austin Green se convirtieron en galanes y sus compañeras en las musas de los adolescentes: ellas eran Jennie Garth y Tori Spelling.



El argumento recorrió las vicisitudes de estos adolescentes en épocas de secundaria y las vacaciones intermitentes hasta la llegada a la universidad, allí justo donde sus vidas dejarían de ser como hasta entonces para comenzar el camino hacia la adultez. Si bien el éxito rotundo transcurrió por estos años, la serie continuó en el aire hasta principios del 2000 con claros cambios en el elenco principal. Del equipo original solo continuaron Tori Spelling, Jennie Garth, Ian Ziering y Brian Austin Green.



Sin embargo, con el correr de los años, las audiencias fueron cambiando como también sus preferencias. Atrás quedaron la gloria de los años 90 y con ello decayó el rating de esta entrega. Además, la historia se diversificó y la magia de su origen quedó estancada. De esta manera, tuvo un final que no fue bien recibido y quedó en la nada misma.



Por otra parte, los actores lograron trascender la ficción y también trabajaron en emisiones cinematográficas.