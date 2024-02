"Bob Marley: La leyenda" lidera la taquilla internacional

La película "Bob Marley:La Leyenda" viene siendo un éxito en los cines internacionales y es la películas más vista lo que va del 2024.

El filme del director Reinaldo Marcus Green, que retrata la vida del cantante de reggae, se impuso por segunda semana consecutiva en la taquilla de Estados Unidos y Canadá.

Desde el jueves de la semana pasada, la película ya juntó 3,5 millones de dólares. Además, lleva recaudado un acumulado a nivel mundial de 120,6 millones de dólares.

A "Bob Marley: La leyenda" le sigue el animé "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training", que con 11,575 millones de dólares se ubicó en el segundo lugar. Por su parte, el drama "Ordinary Angels" (que no fue estrenado aún en la Argentina) completó el podio con 6,5 millones.