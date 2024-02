Carla Peterson: “Me gusta siempre estar en proyectos que me ayuden a crecer”

Una de las más talentosas y carismáticas actrices del país está de vuelta, y por partida doble. El 1° de marzo Carla Peterson llega, tras ocho años de ausencia de los escenarios, al Paseo La Plaza (CABA) con Reverso, obra que protagoniza, y además el próximo jueves estrena una nueva temporada de Terapia alternativa en Star+, donde compondrá a una Selva, rota, tratando de lidiar con sus miedos e infiernos y “ayudar” a sus pacientes. Con ella, hablamos sobre todo esto y mucho más.

—Debo confesarte que me gustó muchísimo más esta temporada de Terapia alternativa que la anterior. Contame vos, ¿cómo fue volver a Selva? Yo entiendo que tiene que ser puesta porque está rota y que se está rearmando...

—Yo no sé, porque a mí elegir una temporada más que la otra me cuesta un montón porque lo veo en su totalidad, con un personaje tan rico, y sí me preguntaba cómo seguía antes de filmar esta temporada, cómo podía seguir este personaje, y siempre Ana Katz, y el equipo, encontró todos los saltos mortales que puede dar un personaje para llegar a otro lugar y así ir atrapando a la gente. Puede ser eso. Y también uno ya sabe cómo son los mecanismos de esta terapia tan rara, entonces, en la primera estás tratando de entender, por qué es tan raro el personaje, creerle, porque lo que propone también es algo tan raro que tenes que seguirle el juego, pero me parece que te metés en la primera temporada en este juego y en la segunda ya no tenés que entenderla a ella porque ella te vuelve a sorprender con sus nuevas decisiones, con sus nuevas maneras. Y además te sorprenden las nuevas personas que ella recibe, porque ella vuelve a atender, y además a este personaje le pasa que está cansada ya de lo que hace y, cuando aparecen estos personajes nuevos, que se quieren atender con ella, le devuelven la vida y me parece su­perinteresante y creo que al espectador le va a generar eso la segunda temporada, que había que superar la primera y ya está.

Además, son tan distintas las personas que se vienen a atender en la segunda temporada, conoce a más pacientes de ella y distintos problemas y problemáticas, como un matrimonio de hace mil años, una pareja de jugadores de fútbol que no se animan a blanquear esa relación y, bueno, y está la trieja, esta cosa también del amor no convencional, son tres que se aman y a la vez aparecen muchas personas, en esta serie que no es el amor que uno estaba acostumbrado a ver. Ahora tal vez está todo más a la vista y en ejecución y un poquito más se charlan ciertos temas en una mesa, pero antes no, las cosas eran un poquito más estructuradas y creo que eso también hace que la serie tenga en la segunda temporada, ya que la viste y te pueda parecer mejor. Entonces ojalá que también a la gente le guste.

—En esa trieja está Griselda Siciliani, con quien empezaron en la profesión, ¿cómo fue volver después de tanto tiempo a trabajar con ella?

—Las ganas que tenía. Estaba trabajando muchísimo, ella había filmado en España, había filmado con Iñárritu Bardo, esta película tan enorme, con tantos premios acá y allá, y, cuando surgió esta segunda temporada, mi amiga pudo sumarse, por suerte, además con la experiencia que ya volvía porque eso pasa con los actores, que te vas enriqueciendo, y que ella me ve a mí como actriz y yo a ella, y compartir esto, con todo este equipo que teníamos atrás de arte, de vestuario, de fotografía, estos guiones. Esta idea que tuvieron Mariano Cohn y Gastón Duprat, que a mí me queda para siempre, y bueno, poder trabajar con ella con esta experiencia que traía a quien admiro mucho y que me gusta siempre estar en proyectos o en cosas que me ayuden a mí también a crecer, a buscar siempre algo más y por suerte me pasó y me pasa.

—¿Trieja sí o no?

—Que cada uno haga lo que quiera y lo que le guste tranquilo y sin molestar. Trieja sí, pareja también, es la vida privada, una pareja ya es difícil, pero cuando lo pensás, es difícil, yo tengo mi “trieja” en casa, mi pareja y mi hijo, así que me despierto y ya estamos generando y, pensando, éramos tres hermanos también, siempre tres.

—Volvés al teatro tras ocho años de ausencia de los escenarios...

—Sí, tenía ganas de volver a hacer teatro, pasaron ocho años desde que había hecho Venus en piel y, bueno, hacer teatro en la noche me costaba un poco, pero vi La traducción de Matías Feldman justo cuando terminaba la pandemia y me encantó, y le dije que me encantaría trabajar con él, pero no sé si voy a poder trabajar, porque tampoco sé qué tengo para darle a un director después de tantos años de no hacer teatro y cuando me dijo que estaba escribiendo una obra y que tenía ganas de hacerla, entre lo comercial y que yo tenía ganas, volvimos a trabajar y con un elenco divino, somos un equipo que nos queremos un montón y venimos ensayando hace mucho. Es una cooperativa que armamos y entonces también hay algo de la gestión nuestra. Y, si bien tenemos un productor y estamos en el teatro La Plaza, hay algo de las ganas, de hacer sin esperar a que te llamen, más allá de que Matías me llamó para hacerla, que me pone muy contenta y como que te devuelve el deseo de cuando sos chica y tenés ganas de hacerlo.

Carla Peterson y el difícil momento que atraviesa la cultura

—¿Qué reflexión tenés sobre el momento complicado que estamos viviendo? Vos estás estrenando serie, obra de teatro, pero ¿cómo lo estás viviendo?

—Con tristeza y paciencia, sobre todo, y tratando de no enojarme o de devolver agravios, o insultos, como siento que nos están tratando, no solo a los actores, entonces yo trato de no entrar. No creo que se resuelvan las cosas y lo que sí tengo es esto, una serie que es maravillosa, que no tengo que defender y es la muestra del trabajo, del crecimiento, yo soy la muestra de una cultura que muestra que con apoyo crecemos, crecimos todos, creció la industria, yo crecí un montón, la manera de contar nuestro cine, nuestras series. Yo hacía series para adolescentes y ahora estoy estrenando con una de las mejores directoras y crecimos porque cuidamos, porque funciona, porque habla de nosotros, porque a la gente le gusta, porque nos enorgullece, porque es nuestra diferencia, es nuestro escudo, así nos defendemos nosotros y por suerte estamos todos en el mismo. Entonces, hay que tratar de no ensuciar y correr el foco de lo que realmente es importante, para que a todos nos pase lo que a mí me pasó en esta vida y me sigue pasando, a los que vienen atrás, a los más jóvenes, dejarles algo mejor, y es verdad y es real.

Yo estoy estrenando una serie que se verá en toda América desde Estados Unidos hasta la punta y en Europa; entonces, ¿qué estamos tratando de romper y de confundir? Me parece que este no es el problema, los problemas son otros y los tienen que resolver las personas que lo tienen que resolver. Hay que trabajar. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera, la manera más creativa, siendo reconocidos realmente, es lo que nos diferenció también de hacer con poco cosas maravillosas, creativas y tal vez hacerlo con poco y eso hizo que nos mirara Disney, que viene y produce acá porque somos buenos y saben del potencial que tenemos. Entonces tenemos que cuidarlo, no nos podemos pelear, tenemos que cuidar estos lugares que tanto nos costó, tantos años. Que se ocupen de lo que se tienen que ocupar, de los problemas importantes, noso­tros seguimos haciendo, porque esto también le genera a un montón de gente posibilidades y un montón de trabajo. Tenemos que cuidarlo porque es muy frágil todo y en un segundo se puede terminar.