Bosque chocolate, un paraíso vigente en grandes y chicos

En contacto con este multimedio, el coreógrafo, animador y psicólogo Esteban Villarreal habló sobre el segmento infantil Bosque Chocolate y su posterior radicación en Estados Unidos.

–¿Por qué decidiste vivir en otro país?

–En el corralito perdí todos los ahorros que hice durante toda mi vida, así que decidí buscar un lugar que tuviera mar. Había venido varias veces a Miami, pude conocerlo gracias a los cruceros que gané en las cámaras ocultas que hacían en ShowMatch, y decidí que era un buen lugar para empezar una nueva vida cuando cumplí 50 años.

–¿Cómo es recepcionado el arte en el exterior? ¿A qué te dedicás?

–Sucede que aquí los niños no van al teatro, no existe el infantil como en la Argentina. Así que participé de novelas en Telemundo, trabajé en Anita no te rajes, Prisionera, El cuerpo del deseo, Dónde está Elisa, La viuda de Blanco, Más allá de la vida y Decisiones, entre otras. También interpreté al doctor en la obra Toc toc, donde había un elenco latino y fue muy divertido. Además incursioné en el microteatro, donde junto a Sabrina Olmedo escribimos guiones que se venden a España, México o Perú.

–¿Por qué creés que un éxito como Bosque Chocolate aún continúa vigente?

–A través de las redes sociales recibo muchísimas notificaciones y saludos afectuosos de los que eran en aquel momento niños y ahora son adultos que escuchan las canciones con sus hijos. Básicamente son producciones didácticas, muchos me contaron que aprendieron el diptongo, la rotación y la traslación, la genética, los continentes gracias a esas producciones. Como maestro y psicólogo siempre tengo la manía de enseñar.

Más proyectos de enseñanza y diversión

Consultado acerca de los proyectos en los que está actualmente inmerso, Villarreal contó: “Trabajamos con Sabrina Olmedo en un stand up que se llama Sonrisas sobre ruedas, que se hará al aire libre donde la gente puede verlo en un autocine. Además, estoy escribiendo Infinito infantil, la segunda temporada de un proyecto para Televisa. Intento enseñar y hablar sobre temáticas sociales como el bullying, el divorcio y la muerte, entre otros. Hacemos hincapié en el cuidado del planeta, de la Tierra, la Pachamama, y el árbol de la selva, que es el centro del pueblo mexicano. Además estoy produciendo otro libro para los más pequeños y otro de cuentos cortos”.