Brian Lanzelotta, víctima de un hacker

Ayer el cantante conversó con Ángel de Brito y contó que cayó en la trampa de un hacker. En este sentido, explicó: “Recibí un mail como de Instagram en inglés, contándome que me iban a cerrar la cuenta porque me la estaban intentando hackear. Y cuando entré a ese mail, automáticamente ahí se me complicó todo”. Pese a que intentó cambiar la contraseña, no pudo recuperar su perfil.

El tema en cuestión es que la cuenta sigue activa, pero ahora la administra otra persona. Por eso, de Brito quiso saber: “¿Y la vendieron a tu cuenta? ¿Qué pasó?”. “Yo calculo que sí”, respondió angustiado y explicó: “Estuve todo el día intentando recuperarla. Imaginate que hace cinco años que la tengo, ochocientos treinta y dos mil seguidores verificados. Yo laburo con eso también. Y justo con esto del Cantando me venía muy bien para poder seguir generando trabajo a través de Instagram”.