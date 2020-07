“En este tiempo, hay que usar la imaginación para gestionar proyectos y así poder trabajar”

Dueña de un talento indiscutido y una profesión versátil, Andrea Estévez logró cumplir su sueño de ser bailarina clásica para luego abocarse a la actuación. También se desempeña como modelo, panelista y conductora. En diálogo con diario Hoy, la artista multifacética se expresó sobre el presente inusual que vive junto a su madre e hija de dos años, llamada Hannah. Además, presentó los proyectos en los cuales está involucrada.

—¿De qué manera vivís este mo­mento?

—Intento que sea de la mejor manera posible. Antes de la cuarentena falleció mi papá y fue muy difícil. Se extraña todos los días pero es como todo, uno comienza a girar la pelota y a rodar. Antes ibas al estudio, te peinaban, te maquillaban, y entregaban una rutina a seguir. Ahora, desde casa, trabajo más. Tengo una habitación para hacer las grabaciones, estoy con mi hija, mi mamá me ayuda mucho.

—¿En qué proyectos estás inmersa?

—Por un lado, en publicidades para redes sociales puesto a que se abrió un panorama. Después empecé con la producción de un programa que pensé hace muchos años y comencé a organizarlo ahora. Se llama For Export, tendrá una hora de duración y su temática serán las vivencias de argentinos que viven en otras partes del mundo, ejercen sus profesiones como también extranjeros que eligieron a Argentina como lugar de residencia y su porqué. Además, habrá una sección dedicada a los famosos. Estamos definiendo los contenidos para luego buscar la señal acorde. Este momento inusual me ayudó a hacer entrevistas por Zoom, acortar las distancias. Tengo una propuesta para conducir un programa de humor en Crónica para marzo del 2021. En este tiempo hay que usar la imaginación para gestionar proyectos y trabajar.

—¿Cómo se vive la maternidad puertas adentro?

—Puedo compartir los días con Hannah que tiene 2 años, está en una etapa muy hermosa. Es inquieta y no para de hacer cosas ¡Un terremoto!

—Conductora, actriz, bailarina clásica ¿sufriste la competencia con tus pares?

—El ballet fue una etapa competitiva dentro de la profesión que tiene un perfil muy bajo. Después no sentí competencia porque siempre me fijé en mejorar y focalizarme en mi persona. Después han dicho cosas que quizá no son ciertas, pero las enfrenté. Hice buenos amigos como Georgina Barbarrosa, Germán Krauss, Stella Maris Lanzani, Beto César.

—Tras la tormenta con tu expareja, ¿cuál es tu situación sentimental?

—Sigo creyendo y apostando al amor. Mis padres estuvieron juntos por 50 años y tengo esa referencia. Ahora cambiaron las cosas y el compromiso no es como antes. Creo que hay amores verdaderos y compañeros para toda la vida. Desde que terminé la relación con el papá de mi hija, no volví a estar en pareja. Le dediqué los primeros años full time a ella. Ahora con la cuarentena, estamos más complicados que antes. Ahora la nena tiene relación con sus abuelos paternos, dejé de lado lo que pasó con su papá para que ellos la disfruten. Y dejo el resto en manos de mi abogada, Ana Rosenfeld, que se ocupa de la cuestión legal para que se cumpla la cuota alimentaria.