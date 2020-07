Sebastián Kohan cuenta detalles de Buscando a Panzeri

“No sabía absolutamente nada de Dante cuando tuve que reeditar su li­bro y hacer la película. Una editorial española me pidió reeditar un clásico del fútbol, y me lo nombraron luego de un tiempo. Al leer La dinámica de lo impensado, me pareció el me­jor libro de fútbol que yo había leído nunca, sobre todo en cuanto a contundencia crítica. Comencé a buscar a la familia y nadie sabía na­da de ellos, se automarginaron luego de la muerte de él, ya que el padre fue víctima de la realidad que enfren­tó. Tardé dos años llamando a todos los Panzeri de la guía. Llegué luego al hijo”, mencionó a diario Hoy.