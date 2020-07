Matías Alé: “El medio me dio muchos amigos”

Hace casi dos décadas que Matías Alé forma parte del mundo del espectáculo. Actor y humorista, cautivó en los escenarios, pero además demostró ser muy versátil. Esto le fue haciendo ganar espacio en ciclos de actualidad. Hoy integra el equipo de Distancia social, un programa radial creado en contexto de pandemia, en donde, acompañado de un gran equipo, aborda todo tipo de temáticas. Humilde y carismático, ha sabido conquistar al público, pero también a sus colegas, quienes le guardan una gran aprecio, por lo que él puede afirmar que el medio le dio amigos.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Muy bien, con mi mamá en su casa, viendo series, películas y teniendo profundas conversaciones. Incursioné en la gimnasia, tomo clases todos los días así que recuperé mi estado físico y aeróbico. En ese sentido la cuarentena me ayudó a focalizarme.

—Estás haciendo Distancia social, ¿cómo va el programa?

—Bien, súper contentos. Estamos con Alejandro Cupito, que es el conductor, con José Pepe Chatruc y con Sol María Pérez que es nuestra productora. Salimos de lunes a viernes de 22 a 00 por AM 550 Radio Colonia.

—Estás acompañado de un gran equipo y se los escucha muy consolidados, pero ¿cómo te sentís haciendo un programa de actualidad informativa?

—Sí, todos nos dicen que suena como si lleváramos diez años juntos porque cada uno tiene su tamiz, su tono e impronta, pero no nos pisamos, sino que nos potenciamos y eso está buenísimo. Además, en otras oportunidades ya había hecho actualidad y me gusta. Me encanta hacer humor pero también ponerle algo de actualidad.

—¿Cómo venían los proyectos para este año y en qué quedaron?

—Íbamos a hacer un programa de humor en El Nueve con un equipo súper lindo, pero con se pinchó. Después tenía gira de teatro, pero con la pandemia se pospuso y no sabemos para cuando. Así que por suerte apareció la radio y estoy súper feliz.

—¿Qué es lo que más extrañás y lo primero que querés hacer cuando esto pase?

—Extraño los asados con mis amigos, los abrazos, salir a comer con mi hermano, mi mamá y su pareja a alguna parrilla. Y también ir al cine, teatro y los eventos masivos.

—Sos muy querido y tus colegas hablan muy bien de vos, ¿por qué sentís que pasa eso?

—Me siento muy querido y respetado, la verdad es que hace 22 años que estoy en el mundo artístico y creo que siempre me manejé igual y fui sincero, no tengo doble cara, soy honesto. Y siento que el medio me dio muchos amigos.