Jean Pierre Noher: “Lo que más me gusta de mi oficio es transformarme”

A los tres años llegó de París, para no irse más. En casi 40 años de carrera ha interpretado inolvidables personajes, y ahora, por primera vez, vuelve a Francia para rodar Un sueño en París, de Sergio “Cucho” Constantino, desentrañando la historia de la tanguería francesa “Trottoirs de Buenos Aires”.

En diálogo con diario Hoy cuenta del proyecto, su participación en El presidente y la inminente serie Maradona, sueño bendito.

—¿Cómo vivís el estreno online de la película?

—No soy de pensar cómo habría sido de otra manera. Tal vez te perdes la noche de estreno con amigos, pero Un sueño en París ya tuvo estreno en el Teatro 25 de Mayo, que paradójicamente es el lugar donde Carlos Gardel cantó por última vez.

—¿Cómo encontraste el tono para ser el guía del relato?

—No tuvo una gran elaboración, lo que más me gusta de mi oficio es poder transformarme, la cosa camaleónica. En El presidente hago un personaje por primera vez completamente pelado, me gusta mucho cuando no me repito, después de 40 años de laburo es muy difícil, y cuando tengo que hacer de mí mismo lo mejor es no elaborar nada e ir con lo que uno contiene que ya es bastante, es personal y único.

—¿Tenías previsto algo con cada uno de los entrevistados?

—Uno dialoga y está en la magia de Sergio rescatar y editar de cada entrevista lo mejor. Fui a ellas sin preparar nada, de repente sucedían cosas.

—¿Cómo fue volver a París por trabajo?

—Todo es de una gran emoción. Fue la primera vez que iba a París por trabajo, me fui de ahí a los tres años. Volví muchas veces, pero nunca estuve trabajando allí. Estar en París con una cámara fue mi sueño en París.

—En Brasil estuviste trabajando mucho, ¿cómo llegaste ahí?

—Empecé haciendo cine y la Globo desde 2008 me empezó a llamar, también para las plataformas. Hice una serie para Globo Play que se llama Filhas de Eva, que en octubre sale. Brasil es un país que amo profundamente, salvo en el fútbol, me adoptaron, cuando me invitan paso largas temporadas y siempre lo siento como con orgullo argentino, que represento el país.

—¿Por qué creés que la industria audiovisual local sigue estando tan complicada?

—Fundamentalmente porque no somos Francia, con su apoyo a la cultura. Y Argentina, a pesar de no tener presupuesto, tiene mucha capacidad artística en sus valores y gente. Este es un momento complicado pero estamos con esperanza para que el Incaa pueda funcionar como se debe apoyando al cine como lo hizo siempre.

—Si tuvieras que elegir una película, una obra de teatro y un programa de televisión para conocer tu trabajo, ¿cuáles serían?

—Me gustaría ver qué pasa cuando se estrene Maradona, sueño bendito, que hago de Guillote y que va a ser muy particular. Hice una representación, tratando de recrear sin traicionar el imaginario de la gente. Un amor de Borges es la película llave en mi carrera, un antes y un después. Pero hay una película donde compongo un personaje muy raro, muy oscuro, en Las Voces, donde hago de un ventrílocuo. En teatro una de las cosas que más me gustó fue Rocky Horror Show, en el 94, banda en vivo.

Fue una de las cosas más potentes que hice en un escenario, y Borges y Perón con Víctor Laplace. En televisión el Pablo Paul de Los Roldán entró en la gente y dos de Brasil, Pepe Molinos, en La favorita, y El Duque, en Flor del Caribe, que amaron.