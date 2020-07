Fabián Schultz: “Siempre hice lo que me gustaba, por eso me animé a cantar”

Nacido y criado en Lanús, Fabián Crespo Schultz finalizó sus estudios secundarios en un colegio privado e ingresó a la Escuela de Formación Policial Juan Vucetich. Allí, obtuvo el mejor promedio, así como también un premio por su gran desempeño. Tiempo después, comenzó a trabajar en la Bonaerense y llegó hasta el rango de capitán.

Mientras ejercía su profesión, el buen muchacho tenía un hobby artístico: el canto. Un día, sus compañeros policías lo escucharon interpretar y le halagaron su performance. Así fue como empezó a desplegar sus talentos en reuniones entre amigos, festividades y eventos varios. Es más, comenzó a tomar clases junto al cantante Guillermo Guido, que lo apoyó en este nuevo camino a recorrer.

Además, durante los ensayos puertas adentro, practicaban canciones románticas en compañía del piano, mientras que el alumno mostraba sus mejores interpretaciones. Al respecto, Fabián comenta: “Me aconsejó que lo tome en serio y que pensara un nombre artístico si quería presentarme en shows o programas”.

Es por eso que al lanzarse de forma profesional y ya estudiando la carrera de Relaciones Públicas analizó todas las opciones decidiéndose por su nombre y apellido acompañado por un mote simpático como “el policía cantor”.

Gracias a su hermana mayor encontró en internet la inscripción a un festival de música latinoamericana. Fabián aprovechó la ocasión, puso manos a la obra y envió una pista, mientras que sus amigos periodistas comenzaron a apoyarlo con una campaña de prensa para darse a conocer. Al ganarlo, comenzó su carrera artística que perdura hasta nuestros días. En diálogo con diario Hoy, el entrañable “Oficial” Schultz reflexiona sobre su historia familiar, y además, presenta sus últimas creaciones plasmadas en temas pegadizos y bailables.

—¿Bajo qué circunstancias surge el hit Chica latina?

—En un estudio de grabación conocí al autor de notables canciones como lo es Luis González, que trabajó con Valeria Lynch y Jairo. En un momento escribió un tema para que lo interpretara José Luis “El Puma Rodríguez” que se rehusó a hacerlo. Entonces lo grabé, fui al concurso, sin pensar en que sería bienvenido ni que tendría tanta repercusión.

Estuve invitado a los programas de grandes artistas como Antonio Gasalla, Georgina Barbarrosa, Susana Giménez, Marcelo Tinelli. Además, me dieron un lugar en los famosos sketches que hacían en VideoMatch. Mientras tanto estudiaba la carrera universitaria de Relaciones Públicas y continuaba a cargo en la Policía. Siempre hice lo que me gustaba, por eso me animé a cantar.

—¿Cómo siguió la vida tras el ingreso a la fama?

—El costado positivo es el cariño y las demostraciones de afecto de las personas. También las presentaciones, los shows y hasta ¡los canjes! Después pedí una licencia en las Fuerzas y me radiqué en Estados Unidos por un período de 5 años, donde trabajé en un restaurant pero también me anoté en una agencia de talentos donde obtuve pequeños roles como actor y cantante.

Al volver me llamaron para el Cantando, trabajé en otras canciones y seguí trabajando. Ahora estoy cuidando a mi mamá, abocado a las artesanías pero también a todo lo que hace falta hacer en la casa. Además, trabajo en la difusión de las canciones nuevas.