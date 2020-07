Daniel de Vita: “El disfrute es tener trabajo y poder comer gracias a lo que me gusta hacer”

Es un actor de raza, docente y amante del teatro. En la actualidad, Daniel de Vita, que supo ganar popularidad por “Hacha”, su personaje en El Tigre Verón está abocado a su oficio. También realizó un video a través de un celular para Piti Fernández, el líder de las Pastillas del abuelo. En una entrevista con diario Hoy, el intérprete habló sobre el presente que atraviesa

—¿De qué manera vivís la experiencia de la docencia?

—En la docencia básicamente disfruto el poder brindar la experiencia que fui tomando a partir de 35 años de estudio. Me parece que en las clases de actuación hay mucha mentira. Por ejemplo cuando en alguna escuela te dicen nos tiramos al piso y sentimos como un pájaro. A lo que inmediatamente me pregunto ¿quién sabe cómo se siente un ave? En mi espacio eso no sucede. Hay un escenario, interpretamos, nos equivocamos, aprendemos del propio error y tratamos de que la actuación fluya. La enseñanza clave es que aprendan a mirar para poder interpretar a las personas. Hay una observación objetiva que es lo que vemos y la subjetiva es lo imaginado del personaje que vamos a interpretar. Esa es la parte lúdica del actor, es decir poder jugar a hacer otra persona. Siempre digo que me pagan por jugar a policías y ladrones, por ejemplo como cuando era chico. Se trata de buscar el niño que se tiene adentro.

—¿Qué recordás de tu paso por la serie El Tigre Verón?

—Me pareció que era un trabajo alucinante e interpretado por gente increíble. Todos mis compañeros son muy talentosos. Lo viví como otro más pero la experiencia que las personas te detengan por la calle y te llamen por tu nombre, o que un muchacho de mi barrio apodara a su perro como “Hacha”, el apodo que tenía el personaje que interpreté, es buenísimo. El disfrute es tener trabajo y poder comer de lo que me gusta hacer.

—¿Cómo fue la grabación del clip en plena pandemia?

—Lo hicimos con un teléfono y una linterna en la casa de Piti Fernández porque no se podían alquilar equipos. Considero que con cualquier elemento que permita capturar una imagen, se puede captar una historia y eso es lo que traté de hacer. Hay dos más con otras bandas donde intento que trabajen mis alumnos.