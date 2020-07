Paternidad, policial y drama social en las novedades de hoy

Juan Sasiaín y Ezequiel Tronconi dirigen El encanto, la historia de un hombre que debe decidir sobre su futuro, mientras que Roly Santos es la mente tras Agua dos porcos, una coproducción que desnuda la connivencia entre la corrupción y el Estado en la frontera. Diario Hoy habló con los realizadores para conocer detalles sobre las propuestas,

que se podrán ver por la plataforma Cinear.

—¿Cómo surge el proyecto?

Ezequiel Tronconi: —Con Juan nos conocemos desde La Tigra, Chaco. Un día me dijo que quería que hiciéramos una película juntos, nos pusimos a trabajar, a charlar, y los dos perdimos a nuestros padres jóvenes y ninguno aún fue padre, ese fue el puntapié inicial.

Juan Sasiaín: —Esta película es una búsqueda hacia mi interior. Hacer la película, ahora viviendo afuera, fue como poetizar la ciudad, tocando nuevamente el tema del padre, y saber qué me pasa a mí con las historias que cuento. El encanto tiene una profundización de la verdad y no de lo que no tengo.

Roly Santos: —Partí de un guion que escribió Oscar Tabernise, donde las tramas secundarias sugieren que la historia puede encaminarse hacia varios lados. Sin embargo, la historia es una sola, es un investigador que, cuando pretende resolver un crimen, se encuentra con otros crímenes. La trama lo envuelve.

—¿Cómo viven el estreno online?

ET: —Me puse contento. Después del estreno de El maestro, ya supe que iba a ser mejor que vaya solo al cine Incaa Gaumont y a alguna sala más. Creo que dejará un antecedente para que, cuando pase esto, ver cómo encarar la exhibición y distribución del cine argentino.

JS: –Me dio una alegría inmensa el poder comunicar esta película y estrenar en todo el país y no solo en algunas salas, porque en muchos lugares no hay. Uno no hace la película para la sala de cine, sino para compartirla con la gente, así que esta posibilidad de estrenar en todas las pantallas argentinas me pareció genial.

RS: –Agua dos porcos tiene una potencia visual y sonora pensada para salas de cine. Sin embargo, el streaming nos ha dado señales alentadoras. Hay mucha gente que no iría

al cine a ver una película, pero si está en

televisión o en plataformas, la mira. Y finalmente de eso se trata, de que nuestra historia pueda encontrarse con aquellos que quieran disfrutarla.

Mas estrenos

PRODE

Ya se puede ver en Flow esta producción documental cordobesa de Mauro Beccaria que reconstruye, con imágenes de archivo y testimonios, un hecho particular del año 1984 y que tuvo como protagonista al equipo Racing de Córdoba frente a un reñido encuentro con el club Ferro y la posibilidad de ganar algo más que el partido.

CÓMO CORRE ELISA

Apasionante e inspirador relato que toma a Elisa Forti, una mujer de 82 años, como eje de la película, un ejemplo de vida que demuestra que si se quieren cumplir sueños y objetivos, nunca es tarde para aceptar el desafío. Dirigen Andrés Arbit y Gustavo Gersberg.

Se la puede alquilar pidiéndola por [email protected]