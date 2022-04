Britney Spears anunció que está embarazada, se trata de su tercer hijo, pero el primero junto al actor y modelo Sam Asghari.

“Perdí mucho peso en mi viaje a Maui. Yo pensé: ¿qué le pasó a mi estómago?’ Entonces me hice un test de embarazo y bueno... ¡Tendré un bebé!”, comunicó la cantante mediante una publicación en Instagram.

Meses atrás cuando enfrentó una batalla legal para liberarse de la tutelaje de su padre, había asegurado que deseaba ser madre pero que su papá no se lo permitía. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y no me dejan ir al médico para sacarlo”, declaró en ese momento frente a la jueza Brenda Penny y añadió: “Todo lo que quiero es ser dueña de mi dinero y que esto termine y que mi novio pueda llevarme en su maldito auto”.

Britney está comprometida con Asghari desde septiembre del año pasado. La pareja se conoció en 2016 mientras filmaban el video de "Slumber Party".