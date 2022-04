La nueva vida de Belinda

Belinda y Chris Nodal decidieron poner punto final al noviazgo y posterior convivencia luego de dos años, anunciándolo en redes sociales por un comunicado digital.

Tiempo después trascendió que la pareja terminó por problemas de dinero derivados de un préstamo que ella le pidió para pagar las deudas contraídas y las cuotas de una mansión que debía finalizar de saldar. Él no pudo sostenerlo porque no transita una buena posición económica. Además, el hombre debe abonar las deudas que contrajo debido al incumplimiento de una serie de shows a los que no se presentó.

Una vez que las aguas se calmaron, Nodal realizó unos conciertos donde se ve que borró los tatuajes que tenía en honor a su novia, el nombre de ella mujer y los ojos azules que tanto la caracterizan.

Por su parte, Belinda tomó la decisión de dejar de seguirlo a través de las redes sociales. Borró incluso un tatuaje que lucía en su tobillo, un corazón con las iníciales de su ex. Esto se pudo comprobar en una imagen que ella tomó en un paseo por Madrid que la muestra con una diminuta minifalda: el dibujo ya no forma parte de su cuerpo.