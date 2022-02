Britney Spears dijo en Instagram que demandará a sus exgerentes

Britney Spears compartió en su perfil oficial de Instagram una publicación en la que asegura que va a demandar a su exempresa de management, Tri Star. “¡Voy a demandar al fundador de Tri Star!”, escribió la princesa del pop.

La cantante afirmó haberse sentido impotente y hasta temer por su propia vida durante los años en los que estuvo bajo la tutela de su padre. Según Britney, su progenitor y principal tutor Jamie Lynn, “adoraba” a su exmánager, Lou Taylor, y a su pareja, Robin Greenhill.

“¡Hubiera hecho cualquier cosa que le pidieran! Creo que intentaron matarme… Sigo creyendo hoy que eso es exactamente lo que están tratando de hacer”, denunció la intérprete de Baby one more time.

Esta denuncia no es infundada, ya que los agentes mencionados, que fueron gerentes comerciales de su patrimonio desde que comenzó la tutela, en 2008, por decisión de su padre, ya estaban en la mira de la prensa. En septiembre de 2021, el prestigioso diario The New York Times lanzó un documental titulado Controlling Britney Spears (“controlando a Britney Spears”).

En la pieza audiovisual se demuestra que Jamie Spears, Lou Taylor, Robin Greenhill y Edan Yemini monitorearon el teléfono de la cantante y así también como su habitación durante el tiempo que duró la tutela.

Desde luego que publicación y acusación pública provocó reacciones por parte de los acusados. El abogado de Lou Taylor le dijo al sitio de noticias Page Six que las afirmaciones de Britney son “falsas, además de altamente ofensivas, dañinas e inaceptables”. Por otro lado, el abogado de Jamie Spears dijo que sus “acciones se habían realizado a sabiendas y con el consentimiento de Britney”.

Sin embargo, el abogado de la cantante, Mathew Rosengart, a quien ella considera “el hombre de su vida”, por haberla liberado de la cárcel impuesta por su padre, respondió calificando las acciones contra su defendida como “vergonzosas e impactantes de su derecho a la privacidad y sus libertades civiles”.

“¡Nadie más hubiera experimentado lo que me hicieron! ¡He pasado por todo y lo recuerdo todo!”, escribió Britney en una publicación que, quizás por consejo de sus letrados, terminó borrando, pero que tal vez escriba más adelante en sus memorias.