El elenco de La edad de la ira revela detalles de la serie

La edad de la ira, nueva serie original de Atresplayer Premium, se estrena maña­na. Es la adaptación de la novela homóni­ma de Nando López, que aborda las complejidades sociales y personales que afectan a la adolescencia actual. Protagonizada por Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcaide, diario Hoy pudo acceder a una exclusiva charla con todos ellos para conocer más detalles de esta propuesta que tendrá estreno simultaneo en todo el mundo y que cuenta con producción de Atresmedia TV en colaboración con Big Bang Media (The MediaPro Studio) y Másficción.

—¿Qué fue lo que más te gustó del personaje y qué fue lo más difícil de encarnar?

—Amaia Aberasturi: Lo que más me gusta de Sandra es su complejidad, tiene dos caras, una más luminosa, alocada, adolescente, más risueña, el ir un poco en contra de las reglas, el jugar y el volverse loca, que me apetecía muchísimo porque nunca había hecho un personaje de estas características. Siempre he estado en personajes más oscuros, más fuertes, más dramático, más contenidos, y esto también era un reto porque no se me había dado nunca la oportunidad de hacer algo así en ficción y me daba miedo esta sensación de hacer cosas nuevas, y estaba muy contenta porque era un reto. Y luego está la otra parte de Sandra que es mucho más determinante, más tajante, no deja pasar ni una en clase, tiene las ideas muy claras, es muy madura, y esa parte me ha costado menos desarrollar, no porque nos parezcamos en ello, pero me salió.

—Manu Ríos: Para mí interpretar a Marcos ha sido un verdadero placer. Leyendo el guion por primera vez me encantó la historia, cómo estaba escrita, y profundizar en el personaje al principio fue un poco difícil, porque toca temas que al ponerte un poco en situación es muy complicado y difícil, pero al final ha sido un aprendizaje y me ha servido para tomar conciencia sobre. Lo más difícil fue el tema de la casa y el ambiente familiar, la sensación de agobio que tiene, de no entenderse, no saber cómo expresarlo, eso fue agobiante a la hora de prepararlo, sobre todo la relación con el padre, que es super machista, homófoba, le ha inculcado valores que hacen que Marcos se recrimine todo el rato y no lo acepte, la violencia con su madre y su hermano. La energía en el set era superfuerte y al revivirlas entendíamos que eso pasaba en muchas casas y en la realidad, por lo que fue difícil hacerlo.

—Daniel Ibáñez: Es evidente que la parte luminosa. Es un personaje de luz, que hoy se aprecia mucho, porque además está muy cara (risas), aporta mucha vida a una ambiente muy negro, un torbellino de emociones muy oscuras, es una tragedia lo que ocurre alrededor de Marcos, y mi personaje llega para despertar en él algo que nunca se había planteado, a iniciar este ritual hacia la sexualidad, la amistad, el amor y unos valores que se tienen que ver a través de mi personaje, porque si no tuvieras esa liviandad no se podría caer al peso que luego nos va a llover a través de la serie, lo fácil fue lo extrovertido, que tiene que ver conmigo, y la de comportamiento, no, Raúl evidentemente con su comportamiento está escondiendo algo, y los compañeros me ayudan a ver cuál es su debilidad y fragilidad de entender cuáles son los matices del personaje.

—Carlos Alcaide: Ignacio ha sido todo un reto, porque es un personaje introvertido, ya que hasta ahora había hecho cosas extrovertidas. Trabajé desde el miedo que se vive en la casa, se ve muy bien la dirección de su comportamiento, con la madre, su padre, se muestra de manera muy honesta lo que pasa en muchas casas, y esto cómo repercute en mi personaje es interesante para ver el arco y cómo se le destapa la venda a través de la confrontación con su hermano más pequeño, porque él está reteniendo mucho. Ha sido un reto ver qué matices o ver cómo podía expresar todo esto sin decir nada. Lo silencios son una parte muy importante de esta serie, se habla mucho sin decir nada, y creo que ha sido también eso como actor gratificante, porque si bien el personaje sufre mucho, ha sido muy bonito hacerlo.

—¿Expectativas por el estreno, que además será al mismo tiempo en todos los lugares donde se vea Atresplayer ­Premium?

—AA: Estoy muy ilusionada, tengo ganas de que la vean, y a la vez nerviosa, porque le pusimos mucho amor y cariño y quisiera que todos percibieran eso. Nada más, ahora toca esperar, contenta con el resultado, disfruté mucho hacerla y estoy segura que yo como espectadora disfrutaría, así que el resto lo tienen que hacer ellos viéndola.

—MR: Tengo muchísimas ganas de que se estrene, pero no estoy tan nervioso, creo que me pondré así más cerca de la fecha, tengo ganas que la gente la vea, empatice con la historia, que se vea el cariño y el amor que le pusimos, y también Nando en la historia, y espero que la reciban bien en todos lados, nos hace ilusión que llegue a tantos países.

—DI: Me hace muchísima ilusión el estreno y que sea en todo el mundo, considero que en el terreno artístico esto nos trasciende, y creo que va a emocionar muchísimo y los animo a que la vean.

—CA: Me sumo a lo que dijeron, y agrego que es una historia que está bien que llegue a todo el mundo, y dejando de lado las ilusiones propias, siento que llega esto a todo el mundo y si moviliza y le entra coraje al que lo vea, eso trasciende mucho más.

Nando López, el padre de la historia

La edad de la ira es la adaptación de la novela homónima de Nando López, finalista al Premio Nadal 2010 y que retrata la adolescencia recurriendo al thriller para abordar las complejidades sociales que afectan a una nueva generación de jóvenes. Diario Hoy dialogó con el dramaturgo para saber detalles de esta ­transposición.

—¿Cómo vivís el hecho de ver a tus personajes cobrar vida?

—Pues como en un regalo, estoy en un perpetuo día de Reyes o Navidad. Es un regalazo para cualquier escritor ver que su historia sigue tan viva como para llegar a otro formato, en este caso a la televisión, es un privilegio, y que llegue en estas circunstancias y con este equipo tan brillante y en una plataforma que apuesta tanto por esta serie, aún más. Además con este elenco, que saben perfectamente que soy un admirador de su trabajo, creo que han hecho una composición de personajes muy difícil, y la han solventado con un talento y una sensibilidad enorme.

—Confiamos que se disfrute el trabajo, porque lo hubo al hacerlo, y no pasa siempre. Quisiera que se cumpliera, desde la fuerza que da la televisión, el motivo por el que la escribí, que lo hice desde un dolor muy real que viví de alumnos y alumnas que vivían en casas como la de Marco, y la escribí para que no tuvieran miedo, que elevaran su voz, que puedan vivir su sexualidad y su forma de ser en todos los ámbitos.

Me gustaría que en el estreno haya gente joven en todo el mundo que si se siente sola y que no tiene un lugar, lo encuentre en esta serie, y si conseguimos eso, aunque sea en una persona, valió la pena el viaje.