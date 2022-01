Britney Spears todavía no hará música, pero disfruta de su libertad

Britney Spears ya es libre y así lo demuestra en su perfil de Instagram. Como es sabido, la princesa del Pop recuperó la potestad de su patrimonio, de su carrera y de su vida, que estuvieron por más de una década celosamente tuteladas por su padre, James Parnell Spears.

Fueron largos años de lucha que Britney llevó adelante no solo en la justicia, sino también en un conmovedor proceso de apoyo y amor por parte de sus fans alrededor del mundo. En septiembre del año pasado la cantante y bailarina pudo considerarse libre.

Inmediatamente, para que quede claro, comenzó a subir fotos a su feed de Instagram totalmente desnuda, con la censura que la red social impone para no dar de baja las fotos. Tan es así que Spears se mostró ayer tal como Dios la trajo al mundo. Solo vestía unas medias panty color blancas, y emojis que tapaban las partes de su cuerpo que podrían valerle la prohibición.

“La energía de una mujer libre nunca se sintió mejor”, escribió la autora del hit de todos los tiempos Baby One More Time. En muy pocas horas, el posteo obtuvo más de 1 millón de “Me gusta”.

Sin embargo, las consecuencias de tantos años de tutela todavía repercuten en la salud mental de la intérprete. Tan es así, que aún no ha llegado el momento de volver a los escenarios y así lo hizo saber.

“Tanto tiempo perdido solo para avergonzarme y humillarme, a la mayoría le parece extraño ahora por qué ya ni siquiera hago música y es solo un problema superficial. La gente no tiene idea de las cosas horribles que me hicieron. Después de lo que he pasado, tengo miedo de la gente y el negocio”, escribió.