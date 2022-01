La ex de Paulo Londra, lo destrozó: "Es un inmaduro"

A la espera por parte de sus fans del retorno de Paulo Londra a la música, tras un conflicto con Big Ligas, un nuevo escándalo se le sumó al cantante. Tras separarse de su pareja, Rocío Moreno, la misma lo tildó de "inmaduro" y de abandonar su familia.

Según destacó la joven, quien está embrazada de 8 meses y con quien ya tuvo a Isabella con Londra, el cantante volvió a las andadas nocturnas y se olvidó de su familia. "Empezó a salir más y comenzó a ausentarse en la casa. Cada vez volví más tarde o directamente no volvía. Se ha quedado en la casa de sus padres para que yo no me entere sus movimientos".

Por otro lado, afirmó que Londra no la acompañó en gran parte de su embarazo y destacó que el artista la trató mal cuando lo llamó: Una madrugada yo estaba descompuesta y le pedí que volviera para ayudarme. Dijo que llamaba para fastidiarlo". Además culpó al entorno de su expareja y también a su inmadurez.

"Creo que lo que pasa tiene que ver con las influencias, el entorno. Y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer. A mi me gustaba salir, pero tengo una bebé y hay cosas que uno no debe hacer porque hay responsabilidades nuevas", agregó. Además, remarcó que Londra se fue a Estados Unidos sin avisarle y que no sabe cuando volverá a Argentina. Lo que si enfatizó, es que la relación de casi 6 años se terminó: "No elijo vivir así. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros".