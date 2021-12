Bruno Corti: “Somos una ciudad que destila talento y cultura”

Músico y compositor, Bruno Corti está presentando su nuevo trabajo discográfico titulado Ansiedad visual, que hace referencia a las necesidades actuales de consumir la visibilidad de las redes sociales, la mediaticidad de las noticias y el consumo de las producciones audiovisuales en exceso.

Durante una entrevista con este multimedio, el artista presentó el trabajo en su haber, reflexionó sobre la escena actual y se expresó sobre los detalles de otros proyectos por venir.

—Actualmente te encontrás presentando tu primer disco, llamado Ansiedad visual.

—El nombre está inspirado en el concepto de ansiedad oral o angustia oral, que básicamente consiste en canalizar la ansiedad comiendo cosas todo el tiempo. En este caso, Ansiedad visual plantearía la necesidad de canalizarlo todo a través de la pantalla, ya sea consumiendo influencers, mirando series, publicando nosotros mismos cosas para recibir una respuesta y una aprobación del otro lado.

—¿Sentís que esta ansiedad visual se ha acentuado con la cuarentena y el confinamiento obligatorio que sucedió en el 2020?

—Totalmente. Durante la cuarentena han sido fundamentales las redes y las plataformas de contenidos audiovisuales para sostener el entretenimiento de mucha gente, que por algún lado tenía que canalizar la angustia y el desconcierto que generaba todo lo que estaba pasando. Y eso ha inspirado mucho de lo que es narrado en este disco, que también se gestó enteramente en pandemia. Luego de la presentación del disco, queda presentar un espectáculo el viernes 10 con la Murga La Retirada, de la cual formo parte, y después grabar los musicales de Entre Puertas Producciones, en uno de los cuales estuve interpretando música en vivo en octubre pasado. Y para el año que viene ya hemos iniciado gestiones para seguir pensando un show alrededor del concepto del disco, pero eso se verá más adelante. Está cada vez más claro que todo pasa por las plataformas. Y a uno como laburante de la música esto le genera un dilema importante, porque nadie puede estar en contra de que el arte esté al alcance de todo el mundo, si no gratis, por un precio no tan irrisorio, pero el tema es a qué costo. Y ahí aparecen algunas situaciones respecto del rédito que le queda al músico por el uso de la plataforma, que no hay que dejar de poner sobre la mesa. Después sí, están tanto la vuelta del single como forma de lanzar música regularmente, como la promoción constante a través de las redes, dos prácticas que todavía no se ganan mi simpatía del todo, pero ahí están, y de allí parecen estar saliendo los grandes éxitos musicales, como las canciones que se usan en los videos de TikTok. Yo sigo apostando a hacer discos porque me gustan los conceptos, y también me sigue pareciendo muy importante la idea de sentarse a prestarle todos tus sentidos a la música, a captar el mensaje, los matices, todos los detalles que justifican el hecho de que estemos meses para hacer una o varias canciones. Cada vez estoy más maravillado de cómo para cada género que a uno le gusta, siempre hay una banda en La Plata dando vueltas. Somos una ciudad que destila talento y cultura, y hay muchísimo potencial de trabajo ahí.