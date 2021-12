El proyecto familiar entre Celeste Muriega y Maxi Diorio

Durante más de siete años, la bailarina y actriz Celeste Muriega compartió su vida con el exfutbolista y actual representante de jugadores Alejo Clérici. Tras viajes y convivencias, la pareja tuvo una fuerte crisis que pudieron sobrellevar a la perfección.

Sin embargo, sus planes de futuro fueron muy disímiles y es por ello que se separaron sin vuelta atrás. En el presente, la mujer tuvo varias citas pero ninguna llegó a buen puerto. Ahora, la bailarina triunfa como tal en los escenarios y la pantalla chica, pero también comparte su oficio con su gran amigo Maxi Diorio.

Después de pensarlo y ponerse de acuerdo, los amigos decidieron que desean convertirse en padres y es por ello que acudirán a una clínica experta en fertilidad. Así harán realidad sus sueños.

Con respecto a esta situación, la también vedette aseguró en un programa de alcance nacional: “Yo me separé de Alejo Clérici porque quería formar una familia y él tenía muchas dudas. Entonces yo no podía esperar cinco años a ver si se decidía. No podía perder ese tiempo. El problema no era de él, sino mío, que lo aguanté un montón de tiempo”.

Asimismo, luego enfatizó: “Una tarde estaba hablando con Maxi y le conté mis ganas de tener un hijo, y él me dijo que a veces sentía que le pasaba lo mismo. Entonces vi que nosotros somos recontra amigos, que nos contamos todo, que conocemos las cosas más íntimas y personales de cada uno, que nos llevamos bárbaro, que ya nos tocó convivir y lo pasamos rebién y ahora vamos a volver a hacerlo, y nos planteamos la chance. Es algo que sentimos y necesitamos los dos”. Por último, confesó: “Hace mucho que siento la necesidad y el deseo de ser mamá. Y la verdad es que está difícil la cosa con los muchachos; de hecho, vengo diciendo que desde el 15 de marzo que no tengo nada con nadie. Hace un tiempo que vengo con la idea y el deseo”.