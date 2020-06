Calu Rivero reflexionó sobre la pandemia

Más allá del qué dirán, hace tiempo que la actriz se abocó a lo espiritual. Un giro de 180 grados por el que desde diciembre pasado decidió cambiar su nombre y firma como Dignity.

En diálogo con la conductora Catalina Dlugi explicó: “Dignity fue un emergente, fue una excursión de mí a un yo más liviano, más flexible, más libre, más independiente. Sin dudas, es una celebración a la mujer que soy, a la madurez que logré. (...) Dignidad es una palabra cargada de sentido, que rescaté para mí y a la que deseo darle visibilidad y llevarla conmigo”.

Sobre cómo pasa la cuarentena lejos de su hogar y de los suyos, dijo: “Mi familia siempre fue un pilar fundamental en mi vida y la cuarentena me ayudó a aprender a desapegarme de hábitos que ya no necesito y adquirir otros que me permiten mayor independencia, como meditar ordenada y sistemáticamente, para organizar mi vida. Me gusta, me da mucho poder”.

“También aprendí el poder de las palabras, cómo hay que ser impecables con nuestras palabras cuando no tenemos lo físico, el abrazo; porque entonces el alcance de lo que se dice cobra más relevancia”, concluyó.