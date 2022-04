Camila Homs sobre su situación con De Paul: “Con Rodrigo estamos bien...”

Tras meses de rumores e idas y vueltas, se confirmó que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están juntos, viviendo una relación amorosa. El futbolista y la cantante fueron fotografiados en Ibiza, donde se encuentran pasando unas vacaciones y dieron inicio a la formalidad de su noviazgo. Y horas atrás, se conocieron las declaraciones de Camila Homs, la expareja de Rodrigo y madre de sus dos hijos.

Durante una entrevista con un medio televisivo, Camila Homs se refirió a la situación con su ex y dijo: “Con Rodrigo estamos bien, cordial, por el bien de nuestros hijos”.

El movilero le preguntó su opinión sobre el vínculo de Rodrigo con Tini, y Homs respondió: “No voy a hablar de ese tema”. Sobre la separación, remarcó: “Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”.

Respecto de si el futbolista se manejó de manera adecuada en estas circunstancias, la modeló afirmó: “Cada uno piensa y actúa como puede, en el momento que puede. Cada uno hace lo que le sale en el momento”.

Además, se negó a dar detalles sobre la fecha en la que terminó su vínculo con el deportista. Por otro lado, ante la pregunta sobre su situación sentimental, prefirió “no contar”, y agregó: “Personalmente estoy bien, estoy muy contenida por mi familia, y acompañada por mis amigas, con la cabeza redespejada”.

En varios momentos de la entrevista, Homs hizo hincapié en que la prioridad son sus hijos, y recalcó: “Mientras ellos estén bien el resto no me importa. Una cuando es madre, intenta siempre dar lo mejor, porque ellos son todo en mi vida, son la luz de mis ojos. Me despierto, los veo, y no puedo tener un mal día. Son mi motor, me refugio en ellos”.

Los rumores de romance entre Tini ­Stoessel y Rodrigo De Paul circulan desde hace varios meses y se hicieron cada vez más fuertes.

A pesar de que ninguno de los dos emitió declaraciones al respecto, durante estos últimos días fuentes periodísticas aseguraron que el futbolista y la cantante estaban juntos en Ibiza.

Una de las pruebas más contundentes fue que Tini se dejó ver en el lugar trasladándose en una camioneta de la misma marca que posee De Paul. A pesar de que la estrella viajó con Lizardo Ponce y una amiga para evitar las especulaciones, no lo logró.

Asimismo, Rodrigo De Paul también se deschavó al publicar un tuit en el que dejó ver su ubicación: Ibiza. Minutos después de haber cometido el error, borró la publicación y volvió a postear pero, esta vez, desactivando la posibilidad de ver dónde se encuentra.

Camila Homs y Rodrigo De Paul se ­separaron a principios de este año, en medio de rumores que lo vinculaban con Eugenia “China” Suárez y después con Tini Stoessel. El Wandagate también salpicó a Rodrigo De Paul, debido a que su nombre fue asociado a una supuesta relación amorosa con la famosa actriz.

Esto fue desmentido por el deportista, pero evidenció la crisis que estaba pasando con la madre de sus dos hijos. Poco tiempo pasó hasta que confirmaron la separación por distintos medios.

Rápidamente se relacionó al mediocampista de la Selección Argentina con Tini ­Stoessel. Todo indicaría que la pareja está en vías de consolidación y pasaron estos últimos días juntos en Ibiza.

Este lunes salieron a la luz varias fotos que finalmente confirmaron el romance entre el De Paul y Tini. En los medios se vieron diversas imágenes que los muestran juntos y viviendo su amor, echando por tierra cualquier especulación al respecto. La flamante pareja fue fotografiada en la ciudad española y se los pudo ver muy ­enamorados.