“Lo mejor de un show de Caracol a Contramano es su gente”

Fundada en el 2006, Caracol a Contramano se origina gracias a los sueños de cuatro amigos. Con el transcurso del tiempo, lograron editar cuatro discos que se titulan Todas esas fiestas (2010), Cinco (2013), Nunca aullar con lobos (2015), y Átomos (2017).

En el presente se encuentran promocionando Lucero, un single que se terminó en 2021. mientras trabajan en otros materiales ­inéditos.

Ahora, la banda está conformada por Marcelo “Chelo” Fontana, Luciano Menez, Pablo Bohl, Santiago Rogati, Gonzalo Rogati y Federico Macchi, quienes dialogaron con este multimedio sobre el show que darán este sábado, a las 21, en El Teatro Bar, ubicado en 43 entre 7 y 8.

—¿Bajo qué circunstancias surge este momento? ¿Cómo están viviendo las vísperas del show?

—Volvimos a los ensayos semanales y bien largos. Además estamos preparando alguna que otra ­sorpresa y vivimos cargados de emoción porque despedimos a Lucho (bajo) y obviamente es una situación movilizante. También, hay muchas ganas de tocar y volver a compartir con el público que es lo que nos mantiene en ­movimiento.

—Con un largo recorrido en los escenarios, ¿de qué manera eligen el repertorio antes de cada show?

—Para esta oportunidad, le tiramos la pelota a Lucha, nuestro bajista, que se despide de la banda. Es por ello que la elección de la lista que contienen las canciones estuvo a su cargo. Como siempre lo hacemos, será un show cargado y festivo.

—¿Qué balance realizan sobre los doce años de recorrido? ¿Qué debilidades y fortalezas encontraron en el camino?

—Es difícil y raro hacer un balance hoy en día cuando perdimos la cotidianeidad que se vivía antes de la pandemia. Es más, me arriesgo a decir que es más que positivo seguir en pie y trabajando para hacer lo que nos gusta, a pesar de tantos palos en la rueda. Por suerte, siempre tuvimos el apoyo del público para juntar la fuerza y la motivación necesaria.

—¿En qué otros proyectos están inmersos?

—Hay algunas canciones dando vueltas por la sala que muy ­seguramente vean la luz más pronto que tarde. Veremos si es con video incluido, si salen de a una o todas juntas, todavía no hay nada decidido, pero que están ­esperando para soñar, te lo ­aseguro.

—¿Pueden definir el perfil o la obra del grupo?

—Nunca me tocó definir “la obra” de esta banda, es tan cambiante que casi que tiene personalidad propia, a veces triste, a veces eufórica o alegre, pero siempre sensible aunque no parezca.

—¿Por qué recomendarían al público que concurra al show?

—Lo mejor de un show de Caracol a Contramano es su gente, el ambiente antes, durante y después de cada recital es lo que vale. Se comparte la música y todas las emociones como si fuese cosa de todos los días. Gente grande, niños, amigos, familia, todos disfrutamos por igual.