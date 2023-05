Cande Molfese y Gastón Soffritti le pusieron fecha a su casamiento

Hace apenas un mes, se conoció la noticia de que la pareja formada por los jóvenes actores Cande Molfese y Gastón Soffritti se iba a casar. Aunque en aquella ocasión no informaron la fecha. Claro, era todo muy reciente. Pero los enamorados acaban de confirmar y de ponerle fecha a la celebración del amor. Será en octubre del año próximo. Al momento de informar la fecha, en una entrevista de radio, expresó: “No tenía tan en mente casarme, pero sí fui partidaria de celebrar el amor. La verdad es que Gasti me lo propuso y le dije que sí, pero no soy de esas novias que andan pensando en el vestido y esas cosas”. Así, de aquí en adelante, para ambos solo queda la cuenta regresiva para dar el sí de sus vidas.