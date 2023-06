Cande Molfese: “Yo lo vi como un desafío total”

Cande Molfese es una de las protagonistas de Barrabrava, serie de Prime Video creada por Jesús Braceras, que ya estrenó todos sus episodios y que tiene a Gastón Pauls y Matías Mayer en roles centrales. Narrando la lucha de una familia para mantenerse unida frente a los intentos de alejarse del control de un club de fútbol, la apasionante historia de Barrabrava cuenta con detalles el detrás de escena de este universo, concentrándose en los personajes. Para saber más detalles hablamos en exclusiva con Molfese.

La reconocida y talentosa actriz, conductora y cantante, que no paró de crecer a partir de su participación allá hace tiempo enVioletta, junto a Tini Stoessel, se ha animado a varios desafíos, incluyendo el poner la voz a un personaje de una película animada, escribir un libro y tener su propia cafetería, además de ser parte, hasta no hace mucho tiempo, del éxito Antes que nadie de Luzu TV.

En Barrabrava encarna uno de sus personajes más desafiantes, alejado de roles que venía presentando hasta ahora.

—¿Qué fue lo que más les gustó del proyecto? ¿Fue un desafío para vos?

—Bueno, creo que todos vamos a coincidir en que nos gustó mucho la idea de trabajar con Jesús. Yo he visto cosas de él antes de recibir esta propuesta, y siempre veía cosas y decía, qué bien, qué loco, qué verdad, cómo cuenta, cómo muestra. Entonces, eso para mí fue una fortuna total. Lo comprobé en el set: con su compañía, con su amorosidad, con ayudarnos a llevar adelante cada personaje. Así que yo lo vi como un desafío total. En sí mismo, el libro también. Me pareció que era algo que empezabas a leer y no podías parar. Después también la idea de ir unos cuatro meses a Uruguay era totalmente encantadora. Se estableció ahí una familia, un vínculo que hacía que nunca salgas del personaje, por ahí pasaban semanas que no rodabas y de repente no te ibas porque igual seguías empapada de todo lo que era el mundo barras, porque había grabado el de la habitación de al lado, básicamente. Y también fui una privilegiada, y creo que lo fuimos, por haber trabajado en pandemia con todo lo que estaba pasando, y así todo poder rodar una serie. Eso fue para mí algo superador.