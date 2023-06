Nicole Neumann y su hija Indiana, cada vez más distanciadas

Aunque el dicho diga y rece que el tiempo pone las cosas en su lugar, en este caso parece que no aplica. Es más, desde comienzos del año pasado que el distanciamiento y el alejamiento entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Cubero van in crescendo. Aunque mucho se ha dicho de un lado y del otro, lo cierto es que todo sigue igual. O incluso peor. Ocurre que, durante el fin de semana, quedó al descubierto una vez más cómo se encuentra la relación entre ellas. Casi rota. La modelo fue junto a su familia a visitar a Matías, su sobrino, hijo de Geraldine Neumann, por motivo de su cumpleaños. Por ello, ella decidió ir a la gran reunión y festejo familiar que se organizó. Y Nicole fue acompañada por sus dos hijas menores —Siena y Allegra— y por su actual novio y futuro marido, el piloto Manuel Urcera. Y allí, entre medio de ello, más allá de la alegría por el festejo, lo que más llamó la atención fue que Indiana no estuvo presente, sino que brilló por su ausencia. Todo quedó evidenciado dado que a Indiana no se la ve en ninguna de las fotos que compartió la modelo. Así las cosas, queda claro que el distanciamiento entre madre e hija se encuentra lejos de estar en vías de solución, más bien, está más bravo que nunca.

Justamente, no es la primera vez que Indiana no está presente en algún festejo o celebración familiar. De hecho, durante el comienzo del conflicto, hacia inicios de este año, ocurrió exactamente lo mismo. La modelo y su pareja eligieron pasar fin de año y los primeros días del 2023 en las playas uruguayas, y justamente Indiana no viajó con ellos. Desde aquel entonces, ella se encuentra viviendo con su papá Fabián Cubero, su mujer Mica Viciconte y su pequeño hermanastro Luca. Vale recordar que, hace apenas unos meses, quien se refirió al asunto fue el papá de Indiana y ex de Nicole, el exjugador de fútbol Fabián “Poroto” Cubero. Y allí se refirió a que la adolescente se encuentra viviendo con ellos. “Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Aparte ya se sabe por la prensa y por fotos que hemos subido desde ambos lados que estamos así”, dijo en su momento.

Luego agregó: “A mí siempre me gustó la familia unida. Pero no todos los casos son iguales ni todas las experiencias son las mismas. Yo, desde mi lado, siempre voy a apuntar a colaborar para que mi hija tenga una buena relación con la madre y conmigo. Pero hoy en día el deseo de la nena es otro y yo, obviamente, como padre la voy a respetar”. Así las cosas, todo hace indicar que, por ahora y en lo inmediato, el vínculo entre Nicole e Indiana no tiene retorno.