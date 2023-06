Mar Lucas se refirió a Rusherking

Hace semanas ya que los rumores que indican que Rusherking se encuentra en un flamante romance con Mar Lucas son cada vez más grandes. De hecho, hace poco se los pudo ver a ambos acompañándose en un recital del músico argentino en España, país del cual ella es oriunda. Y también en algunas salidas por la movida y la noche madrileña. Pues bien, palabras más, palabras menos, ella ahora se refirió a Rusherking y a los trascendidos que afirman que hay un fuerte amorío entre ellos. A Mar Lucas le preguntaron si solo faltaba un ramo de flores o una postal romántica para confirmar el romance, pero ella, de algún modo, eludió la respuesta y dijo: “No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya... De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho”.

Y luego agregó: “Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da buenos consejos, me ayuda mucho en la música... Y nada, muy bien”. Vale recordar que hace poco Rusherking había confesado: “Si quiero a alguien, lo quiero de verdad. Doy todo por esa persona. Tengo una forma de querer muy intensa”.

Desde que se instaló el rumor, la prensa no ha dejado de señalar el intenso parecido de Lucas con la China Suárez, ex de Rusherking, de quien se separó hace apenas un mes. Muchos se preguntan, entonces, cuándo se decidirán a confirmar lo que parece estar a la vista de todos.