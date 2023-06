Francisco Bereny es uno de los protagonistas de Gamer

—¿Cómo fue participar en la serie?

—Fue muy lindo, interesante, fue un grupo divertido.

—¿Qué conexión tenés con el mundo gamer?

—Tengo amigos que han crecido con la PC y con los juegos, y en pandemia más que nada, que hemos tenido mucho tiempo estando en casa en vano, me hice muy vicio a algunos juegos. Juegos de iPad, juegos de fútbol en la Play. Y bueno, aparte es una comunidad que tiene una historia, donde la gente lo conocía, ahora está siendo más conocido, y tengo contacto, conocimiento, stream, hay algo de eso. No juego tanto y menos juego muy bien, pero me defiendo.

—¿Cuál fue el principal desafío que te trajo el personaje?

—En el grabar, a veces un final; igual, por suerte, lo último que grabamos fue el final de la serie, eso estuvo bueno, veníamos cargados de todo básicamente, incluso en ese espacio que se grabó, en un lugar donde estaba toda la comunidad gamer; estuvo muy interesante. Había que mantener la amistad adolescente o postadolescente de este grupo de gente, de algo que no lo tenemos tan cercano, pero hacerlo propio, hacerlo creíble, hacerlo gracioso. Y se armó como ese grupo de cuatro, que medio que acomodó todo para que sea más sencillo.

—¿Y con el resto de los compañeros, ¿hacían cosas por fuera de lo que era el rodaje o la previa, como para que se viera tan real?

—Sí, empezamos con lecturas, ensayos. Con Rocío Hernández ya nos conocíamos, medio de nombre, alguna vez nos habíamos cruzado, y medio que en los primeros ensayos algo se unió. Y después empezamos a tener conocimiento, vinimos acá, a este lugar, a conocer cosas, hablamos con gente de gaming, con gente de stream, que nos iba guiando, comentando cosas de la comunidad o de la cultura del gaming. Y en nuestros encuentros de trabajo inevitablemente había un diálogo bastante rápido. Entiendo por qué compartimos, somos como de un espacio similar, y estábamos con las mismas dudas todos, todos teníamos las mismas ganas, entonces se armó.

—Y después de haber hecho la serie, ¿qué ideas tienen ahora sobre este universo?

—Al menos yo, el nivel de profesionalidad, cómo está llevado a un nivel élite prácticamente, no solo en Argentina. Es una comunidad que investigamos para conocer e intentar analizar como corresponde, y hay un nivel de profesionalidad, de compromiso, y se entrenan, y no sé si tenemos idea de todo lo que implica. Y el final en este lugar, este gigante que subimos, era como, ah, bueno, la cantidad de gente.

—¿Jugás? ¿Tenés algún game favorito?

—Yo estuve más con Call of Duty y el FIFA, desde que tengo uso de razón. Sí, en su momento con la Play 2 era el PES, que era lo que se jugaba, y con la Play 3 y Play 4 apareció el FIFA para contarlo todo, y lo sigo jugando hoy en día. Aparte me acuerdo de mis 9, 10, 11, era el comienzo de las consolas, al menos en lo común que mis amigos tenían, que yo intentaba tener. Fue justo el comienzo para mí.