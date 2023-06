Se conocieron los equipos del Bailando 2023

Fin del misterio. Luego de tantas idas y vueltas, finalmente se conocieron cuáles serán los equipos (las parejas y sus respectivos coachs) que competirán en la edición 2023 de Bailando. Tanta agua corrió bajo el puente y finalmente acá están, estos son. Este año se repite la cantidad de integrantes de los distintos equipos: los bailarines y el entrenador o entrenadora que los acompañará durante el tiempo que permanezcan en la competencia. Una de las princesas confirmadas fue Lourdes, una participante histórica del ciclo. Según la pareja del Chato Prada, productor del reality, estará acompañada por Nico Villalba, como bailarín, y La Cata, una coach con larga trayectoria en el concurso. La modelo uruguaya Fernanda Sosa, una de las caras nuevas en incorporarse al certamen, que estaba viviendo en Miami, formará equipo con Jona Martini como bailarín y Martu Sucari como coach. Una de las caras jóvenes del certamen es Julieta Castro, la hija de Momi Giardina, una de las bailarinas del Bailando y muy amiga de Tinelli. Incluso, hacia comienzos de año se los llegó a asociar como pareja, aunque los rumores no llegaron a mayores. De hecho, a raíz de ello, su participación en el programa despertó algunas polémicas no menores. Pues bien, ella estará acompañada por Rodri Avellaneda como bailarín y Nahuel Leguizamón como coach. Vale recordar que Castro tiene una gran comunidad de seguidores y fans en Tik Tok, que seguramente se hará sentir en cada una de las emisiones en las que compita ella. Camila Homs, una de las participantes más esperadas después de tantas idas y vueltas, sin duda será una de las protagonistas de la competencia 2023. No solo por todo lo que sucedió, sino por el conflicto que se despertó respecto a la opinión de su ex Rodri De Pau (con quien tienen dos hijos) sobre su participación. Así las cosas, una vez confirmada su presencia (se rumorea que tiene uno de los cachets más altos del Bailando), allí está. Y formará equipo junto a Nico Fleitas como bailarín y Anto Campaniello como coach. Por su parte, Flor Vigna, quien viene de atravesar una crisis con Luciano Castro, aunque están nuevamente en plena reconciliación, dará el presente otra vez en la competencia. De hecho, ella fue la ganadora en 2017, por lo que es de esperar que tenga un alto desempeño este año. Ella está muy vinculada últimamente al mundo de la música, pero no quiso perderse la oportunidad. Su equipo se completa con Jony Lazarte como bailarín y Damasia Ochoa como coach. Por su lado, el Tirri, famoso primo de Marcelo, tendrá como compañera a Frio Giménez, mientras que Mati Ramos será su coach. El conductor Guido Záffora será otro de los participantes masculinos: dijo sí desde un primer momento, y estará acompañado por Juju Pérez como bailarina y Marcelo Amante como coach.

Por su lado, Anabel Sánchez estará acompañada de Tito Díaz como bailarín y Hernán Alegre como coach. La modelo de 18 años es una de las caras nuevas que presenta esta edición y, al igual que Julieta, una de las más jóvenes. Eva Bargiela, exazafata de Guido Kaczka, estará acompañada de Uriel Sambran como bailarín y Sofi Sancinetti como coach. La ex Gran Hermano, conductora de noticieros y actual influencer, se dedica a las redes sociales en esta nueva temporada, y estará acompañada por Rafa Muñiz como bailarín y Lu Basterrica como coach. Otro de los equipos confirmados es el de Coki Ramírez, quien estará acompañada por Gustavo Ortiz como bailarín y Lore Portillo como coach.

Así las cosas, con todas las celebridades y equipos confirmados, en julio comenzará la competencia. Vale recordar que, luego de muchos años, Tinelli y por ende el Bailando, uno de sus programas insignia, se mudaron de canal. De El Trece, el Cuervo se pasó a América. Todas las expectativas estarán puestas en cómo irá todo en la nueva señal. Empieza la cuenta regresiva.