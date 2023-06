Julieta Poggio se mostró indignada con un compañero de Gran Hermano

Julieta Poggio fue entrevistada en Twitch y opinó sobre Agustín, uno de sus ex compañeros de Gran Hermano. “Me da asco”, dijo.

“Todo mal. Medio medio no, la peor. Lo veo y ni lo saludo. La verdad que lo de Agustín no. Creo que mi papá es al que menos quiere de todos. Fue muy fuerte. Imaginate para mi papá ver las cosas que decía. No...”, dijo Poggio sobre Agustín Guardis.

“No hubo ni charla ni nada. Ni en pedo. Me parece... Asco. Me da asco todas las cosas que dijo sobre mí”, cerró Julieta sobre el rechazo que le provoca su ex compañero.