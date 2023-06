El divorcio de Tori Spelling

Una nueva crisis amorosa sacude el ambiente del cine y los pasillos hollywoodenses. Se trata de la separación de los queridos y reconocidos actores Tori Spelling y McDermott. El encargado de dar a conocer la sentida decisión fue el propio Dean. Comenzó diciendo: “Con gran tristeza y un corazón muy pesado, después de 18 años y cinco hijos increíbles, Tori Spelling y yo hemos decidido tomar caminos separados y comenzar un viaje por nuestra cuenta”. Luego agregó: “Seguiremos trabajando juntos como padres amorosos y guiaremos y amaremos a nuestros hijos en este momento tan difícil. Les pedimos a todos que respeten nuestra privacidad mientras nos tomamos este tiempo para rodear a nuestra familia con amor y trabajar nuestro camino a través de esto. Gracias a todos por su apoyo y amabilidad”. La pareja venía sorteando rumores de separación desde hace varios meses, incluso durante gran parte del año pasado. Por ejemplo, en 2014 el actor admitió haberle sido infiel a ella durante el rodaje de True Tori, aunque nunca quiso develar detalles. Pero aquella vez, la propia Tori, en el podcast Women On Top de Roxy Manning y Tammin Sursok, reveló que sus hijos sabían todo lo que había ocurrido. Es más, aquella vez ella expresó que dos de sus cinco hijos habían escuchado audios en Internet en los que se decía que su papá había engañado a su mamá. Y que hasta se animaron a pedirle explicaciones. De hecho, había circulado que una amiga íntima muy cercana a Tori había expresado que ella necesitaba alejarse de Dean. Si bien en un primer momento se desconocieron los verdaderos motivos, todo parece apuntar a una causa que llamó la atención de más de uno. Según el sitio especializado Radar Online, una fuente cercana a la ahora expareja aseguró que la causa es la fuerte adicción al sexo que tiene el actor. En ese mismo portal aseguran que ellos lo habían intentado durante algunos meses, pero que finalmente tuvieron que tomar esta triste decisión. Allí además se deja en claro que no hubo ni engaños ni infidelidades, solo que esa adicción de Dean fue demasiado para ella. Tori Spelling es una actriz y empresaria estadounidense, y saltó a la fama por su papel de Donna Martin en la serie de adolescentes de los años 1990 Beverly Hills, 90210. Luego de ello, tuvo otros papeles importantes tanto en el cine como en las series y la televisión de Estados Unidos. Además, es hija del productor de televisión Aaron Spelling. Con McDermott, llevaban juntos casi dieciocho años. Si bien el mensaje no estuvo disponible para todo el mundo, fuentes cercanas a la pareja confirmaron la ruptura. Es más, varios medios estadounidenses indicaron que el propio McDermott se encargó de dejar en claro que no había marcha atrás en la decisión. Así las cosas, el actor se dejó fotografiar mientras realizaba el traslado de algunas cajas típicas de mudanzas y bolsas con sus pertenencias a un depósito de Los Ángeles. Es más, los rumores indican que ni siquiera llevaba puesto su anillo de bodas. Por su parte, Tori no emitió comunicado oficial alguno, aunque sí se la pudo ver visitando a unas amigas. Además de ello, la prensa indicó que vestía una remera con la inscripción “The boys lie” (los chicos mienten). Y fuentes cercanas a la pareja expresaron: “Sus amigos hemos visto sus altibajos a lo largo de los años, pero realmente parecían estar en un buen lugar en los últimos meses (...). La situación fue realmente inesperada para todos. Si esto hubiera pasado hace un año, no nos hubiese llamado tanto la atención, porque las cosas estaban terribles entre ellos. Claro, todavía tenían sus desacuerdos, pero los últimos seis meses la relación parecía haber mejorado”. A pesar de lo que indican, parece que la cosa no funcionó en todos estos meses en los que volvieron a intentar darle una nueva oportunidad al amor.