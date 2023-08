Caramelito Carrizo y Coco Sily se separaron

Durante la jornada de ayer se conoció que Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Sily ya no están más juntos. Habían anunciado el comienzo de un romance hace apenas pocos meses, pero el amor al parecer duró poco. Vale recordar que, por ejemplo, en la entrega de los Martín Fierro, ocurrida el domingo 9 de julio, se los pudo ver a ambos juntos, muy amorosos y cariñosos. Entre ellos, y sin ningún problema frente a las cámaras. Es más, cuando él subió a recibir uno de los galardones, a una de las personas que agradeció fue justamente a Caramelito. En su momento, ella había expresado sobre el flamante noviazgo que estaba comenzando: “La verdad es que Coco es una persona superespecial, muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos y sus compañeros. Es una persona superpresente, que te escucha”. Por su lado, Coco había expresado: “Soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos”.

La noticia sobre el fin de la relación la adelantó el periodista Rodrigo Lussich, quien compartió una declaración de la propia Cecilia. En su cuenta de Twitter, escribió: “No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí”.

Vale recordar que ella venía de atravesar una separación muy dolorosa de su expareja, hacia fines del año pasado. “Mi separación no fue ni fea ni violenta, con Damián siempre nos llevamos bien y fue un matrimonio maravilloso, pero fue muy triste y movilizante. Y mucho más en el contexto en el que yo estaba”, supo contar algunos meses después de la separación. Además de ello, también había atravesado la tristeza por la muerte de su hermano Martín, músico y baterista. Así las cosas, además dieron a conocer los posibles motivos que llevaron a esta determinación. Quien brindó detalles fue la periodista Pía Shaw, junto a Georgina Barbarrosa. Ella, en el programa, contó que había estado en conversación con el propio Sily y que él le había comentado el porqué. “Pesaron mucho más los 25 años de matrimonio de Cecilia con Damián, quien era su pareja”, comenzó diciendo la panelista. Para luego agregar: “Lo hablé con Coco esta mañana, por eso estoy autorizada a contar lo que voy a decir. Fueron tres meses y medio de una relación divina, y Cecilia fue quien tomó la decisión. Nunca se mintieron, se hablaron de frente. Ella le contó lo que estaba pasando, y era una vuelta con Damián. Y como él dice, pesaron más los 25 años y dos hijos que, tal vez, una historia en la que se estaban conociendo. Por esto fue el punto final de esta pareja”. Tal lo expresado por Shaw, entonces, todo hace pensar que Cecilia y su ex estarían dándose una segunda oportunidad, apenas poco más de seis meses después de la separación. Luego de que Pía Shaw compartiera la información, la que dejó una fuerte y polémica frase fue otra panelista, en este caso, Analía Franchín. Ella expresó: “Yo creo que Cecilia se equivocó. El exmarido entró en desesperación porque la vio bárbara con otro, entonces vuelve y, ojalá que no, pero en dos meses va a pasar lo mismo y Coquito va a estar lejos”.