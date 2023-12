Carlos Portaluppi: “Somos embajadores con cada película que sale aquí y en el mundo”

Carlos Portaluppi es uno de los más prestigiosos actores de Argentina y cierra el año con los estrenos de No va más y Chau Buenos Aires, con registros completamente diferentes que siguen demostrando su ductilidad y profesionalismo. Con él hablamos para conocer más de las producciones.

―¿Cómo estás viviendo el estreno de No va más con compañeros del teatro y con una fuerte impronta teatral?

―Estoy feliz, contento y aparte, bueno, esta es una película que en realidad el guion lo había escrito Julio Ordano con Alexander Tossenberger, entonces es un homenaje a Julio que ya no está lamentablemente y es algo que lo soñaron juntos, el director junto con Julio. Y aquí estamos Carlos Kaspar y Marcos Montes, tres actores, y por supuesto que tiene un clima, que tiene que ver mucho con el teatro y sucede todo en una misma locación. Pero tiene realmente una acción que va llevada por dos de ellos que deciden tomar una decisión un tanto impulsada por la realidad, por la visión de no futuro que tienen de sus vidas, por las dificultades por las que vienen atravesando ellos en sus vidas. Y toman la mala decisión y determinación de secuestrar a un empresario, a fin de ver de qué manera con la plata que puedan conseguir salir adelante. Por supuesto que todo se dificulta y lo que parece en primera instancia con respecto a quién ellos creen tener de rehén para el intercambio del dinero y las cosas se les van a ir complicando, a medida que va transcurriendo la historia. Estamos contentos porque esto se hizo muy rápido, se hizo en un poco más de tres semanas, en una misma locación y bueno acá estamos, esperando a ver que pasa con el público.

―¿Cómo fue generar esa dupla con Marcos y también con Carlos?

―Mirá, con Marcos es muy fácil trabajar, para mí él lo hace fácil. Yo lo quiero y admiro profundamente, es talentoso, uno de los mejores actores del país y de los más completos y lo hace todo muy fácil. Además, yo con él particularmente vengo trabajando hace mucho tiempo en teatros, digo, no sé, 20 obras de teatro, por así decirte, que hemos compartido. Quizás un poco más o poco menos, no sé, pero es un actor con el cual yo me entiendo. Para una obra particularmente que habíamos hecho yo no lo veía, solamente él me veía y ensayamos de espaldas, sin vernos y tuvimos todo el tiempo del periodo ensayo que no lo veía directamente. Así que puedo trabajar a ciegas con él y entenderme, saber que está pensando, que está diciendo, que está haciendo, realmente es hermoso trabajar con él. Y con Carlos también, hemos trabajado nosotros en Hombres de honor, una ficción de época que produjo Pol-Ka hace varios años y también es realmente un actor muy talentoso, muy generoso, con un elenco también que se armó, muy lindo, todos vienen de lugares diferentes y eso también enriquece al proyecto.

―Además, estuviste todo el año con Votemos en el teatro…

―Un lindo proyecto que tiene origen curiosamente a la inversa de No va más, que es de una pieza teatral que se va al cine prácticamente. La otra es al revés, de un cortometraje que compitió en los Premios Goya y que ganó acá BAFICI, se hizo la adaptación teatral y en enero volvemos.

―Te tomás un descanso y estrenás mucho cine, ¿se vienen más producciones?

―Estoy en un rodaje de una película de género, no quiero adelantar nada.

―¿Te interesa desde el cine contar nuestra historia en un momento en donde la memoria es como que nos olvidamos? ¿Qué significa para vos haber participado en proyectos como Argentina 1985 o Chau Buenos Aires con algo más reciente también que nos marcó a fuego a todos justamente?

―Chau Buenos Aires es una película que habla de la crisis del 2001 en adelante, o sea, que trae aquellos recuerdos tan dolorosos, tan tristes para mucha gente. Tanta gente que tuvo que tomar la determinación de alejarse, de irse de del país, y me parece que está en un contexto, que nos trae y nos hace pensar y repensar acerca de la importancia de tener medios de expresión. Un lugar donde poder expresar y contar lo que nos sucede, me parece importante que cuidemos eso que tenemos, que se puedan seguir contando historias, como esa, que son necesarias para todos los argentinos, para nosotros, para nuestros hijos, para los que vendrán. Que se sepa que en la Argentina se hace cine, que no es fácil hacer cine. Y el Instituto de Cine es un ente autárquico, que no depende del dinero público de los otros, sino que se sostiene a través del porcentaje de la recaudación de las entradas de los espectadores que pagan ahí mismo. O sea, que no es la señora que va al supermercado y con el pago un impuesto por el IVA de algo que se destina a la financiación para una película. Me parece importante que se pueda seguir sosteniendo esto y ayudar a nuestra cultura de la que somos embajadores. Con cada película que sale y la gente aquí y en el mundo tiene la posibilidad de ver, por ejemplo, Argentina 1985, que lo demostró llegando a innumerables ciudades del mundo, con gran repercusión como tantas otras, llegando a los Óscar, inclusive.