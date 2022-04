Carmen Barbieri: "Estuve al borde de la muerte"

Carmen Barbieri contó este lunes en su programa Mañanísima que el sábado corrió riesgo su vida al incendiarse la cocina de su departamento.

“Estuve al borde de la muerte el sábado por la noche. Se me incendió la cocina. No saben el humo que salía”, relató la conductora y bromeó: “Brandoni me hubiera dicho ‘te llenaron la cocina de humo’”.

Luego de los chistes la capo cómica detalló el suceso: “No me sentía bien, estaba resfriada. Entonces no iba a ir al cumpleaños de mi amigo, Walter que era cerca de mi casa por suerte, porque me dieron una mano, en vez de los bomberos. Puse una hamburguesa en el horno eléctrico que uso siempre, me fui a acostar porque tiene un timer con alarma. Sentí olor a quemado, como a goma, y cuando volví el horno estaba todo bien. Pensé que era de afuera”.

Según explicó, el horno eléctrico estaba ubicado contra la pared apretando el enchufe, lo que provocó que el cable se calentara y entrara en cortocircuito. “Estaba viendo una película y sentí olor a quemado. Pero sentí más fuerte el olor y el perro no decía nada, porque siempre me anuncia cuando pasa algo o ladra. Y cuando vuelo un cuarto de la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual”, aseguró.

En ese momento Carmen intentó apagarlo con agua pero aclaró: "No se hace eso. No estaba pensando, no sabía cómo apagar el fuego. Tengo un matafuegos en el palier pero ni me acordaba que estaba. Le tiraba agua a los cables. No me quedé electrocutada de casualidad”.

“El fuego era cada vez peor, me venía a mí”, destacó y añadió: “Después vinieron mis amigos que me salvaron. El horno está bien y la heladera no se quemó de casualidad. Me quedó la cocina como la del Conde Patula”.

Por último afirmó: "No pasó nada grave y ahora están arreglando mi departamento. Menos mal que estaba yo. ¡Estoy viva y acá para joderlos!”, cerró.