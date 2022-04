Grammy 2022: todos los ganadores de la gran noche de la música

Tras algunas postergaciones debido a la pandemia imperante, ayer se realizó la ceremonia número 64 de entrega de los Premios Grammy a lo mejor de la música.

Silk Sonic, dúo de Anderson Paak y Bruno Mars, resultó el gran triunfador de la noche, obteniendo los premios a mejor canción y mejor grabación por Leave the door open, como así también Jon Batiste, que obtuvo el Grammy a mejor álbum del año.

La ceremonia, organizada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, se llevó a cabo en el MGM Gran Arena de Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, y tuvo primero su red carpet, que transmitió la señal E! Entertainment, mientras que la entrega, propiamente dicha, fue desde las 21 por TNT.

Con números musicales de varios de los nominados, como Brothers Osbourne, BTS, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lady Gaga, Jon Batiste, H.E.R., un In Memorian muy especial, con una canción de Stephen Sondheim y performances de Cynthia Erivo, Ben Platt y Rachel Zegler, entre otros, y una dolorosa pero necesaria mención especial para el baterista Taylor Hawkins, de los Foo Fighters, recientemente fallecido.

Uno de los momentos emotivos de la noche fue cuando Billie Eilish realizó su número musical luciendo una remera con la imagen de Hawkins, y otro cuando John Legend homenajeó al pueblo de Ucrania, precedido por un mensaje de su presidente Volodímir Zelenski, en una larga noche en la que en 105 categorías se premió a lo mejor de la música mundial.

Fuera de la ceremonia, la organización decidió excluir al rapero Kanye West, pese a estar nominado en cinco categorías, por su comportamiento público “errático”, incluyendo el video musical animado que mostraba el secuestro y entierro de una figura muy similar a Pete Davidson, comediante que está saliendo con su exesposa Kim Kardashian. Algunos de los ganadores fueron los Foo Fighters, como mejor performance de rock del año, Bo Burnham se llevó el premio a la mejor canción de un programa, la música de Unofficial Bridgerton musical se llevó el primer premio a un álbum originado para TikTok, Joni Mitchell ganó el premio a Mejor Álbum Histórico, la película ganadora también del Premio Oscar, Summer of soul, se llevó el Grammy a la mejor música de un film, la mejor performance de Rap fue para Kanye West por Hurricane, Olivia Rodrigo fue elegida como la mejor artista nueva, y su disco Sour, el Mejor Álbum Vocal Pop, entre otros.

Haciendo un poco de historia

Los galardones más importantes de la música se entregan desde 1959 y llevan ese nombre por incluir en el trofeo al gramófono, un dispositivo de reproducción musical que se utilizaba por ese entonces. Los premios se otorgan por méritos artísticos y técnicos, no por ventas o posición en el top ten de los más escuchados, como sí lo hacen los premios American Music Awards y los Billboard Musica Awards. En la primera ceremonia se entregaron 28 premios, a diferencia de los 105 de esta ocasión, y fueron premiados Ella Fitzgerald, Frank Sinatra y Kingston Trío, siendo, además, Nel blu dipinto di blu, de Domenico Modugno, la primera canción ganadora.

María Becerra, la primera argentina en cantar en vivo en el show

María Becerra se convirtió ayer en la primera artista argentina en cantar en vivo durante la ceremonia de entrega de los Premios Grammy a lo mejor de la música. Junto con Nathy Peluso, nominada en una de las categorías, fueron las dos representantes locales. ¿Qué más, pues?, el éxito musical junto a J Balvin, fue el que le abrió las puertas de una de las ceremonias más importantes del mundo. Horas antes contaba en una entrevista cómo llegó a cantar el dúo con el colombiano: “Él me escribió por Instagram, se presentó y me dijo que quería hacer algo conmigo, le pasé mi WhatsApp y me mandó la canción y quedé shockeada. Y la canción era algo a capela, porque aún no estaba la música y después se agregó todo y la canción era hermosa desde el inicio”. Becerra se presentará en vivo el 14 de abril en el estadio GEBA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte de su gira Animal.