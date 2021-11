Carmen Villalobos: “La más grande referente siempre va a ser mi mamá”

La exitosa intérprete Carmen Villalobos será la encargada de conducir Escuela Imparables, el reality que llega hoy a las 22 horas a E! Entertainment Television, en el cual 12 emprendedoras de diferentes países latinoamericanos buscarán el primer lugar para continuar con su proyecto.

Diario Hoy dialogó en exclusiva con Villalobos, quien acaba de protagonizar la nueva versión de Café con aroma de mujer, para saber detalles del envío.

En el programa, 12 emprendedoras de diferentes países latinoamericanos, en representación de un abanico de diversas culturas y proyectos, tendrán la oportunidad de recibir la formación necesaria para transformar sus ideas y sueños en un negocio exitoso, recibiendo formación, a través de charlas, en los campos de economía, finanzas, administración de empresas, entre otras. Estas no solo beneficiarán a las participantes, sino también a los televidentes. En Escuelaimparables.com se suman más detalles de las mismas.

—¿Qué te hace imparable?

—Lo que hace a Carmen Villalobos imparable es su actitud. Yo siempre digo que una buena actitud frente a la vida, cuando te levantas, es indispensable para el desarrollo de tu día. Si tú te levantas con una sonrisa, con la seguridad de que será un gran día, así lo va a ser.

—¿Quiénes fueron tus mentoras o guías en tu carrera?

—A lo largo de mi vida he tenido muchas referencias. Yo creo que la más grande siempre va a ser mi mamá; una mujer que siempre me ha acompañado, todo el tiempo, en las buenas y no tan buenas, que dejó su vida profesional por dedicarse a sus hijos y esposos, y hoy en día no sabes cuánto le agradezco. En cuanto al show, fui inmensamente feliz de tener unas mentoras tan espectaculares, de las cuales aprendí demasiado, y cuando estábamos en el set estaba pendiente de cada cosa que le decían a nuestras emprendedoras.

—¿Qué valores encontraste en las participantes?

—Tantos que se me vienen a la cabeza, como liderazgo, empuje, fuerza, compañerismo. De verdad que yo se los decía a las chicas cuando terminábamos el programa: me quito el sombrero por lo que hicieron en el show, ver de verdad el trabajo que lograron hacer sin riñas. Ellas sabían desde el primer momento que iba a haber una ganadora, pero se ayudaron entre ellas; y el compañerismo fue demasiado bonito y eso se contagiará desde la pantalla.

—¿Cuál fue el reto más grande durante la grabación del programa?

—Cada día traía su reto, y lo más duro fue cuando me tocaba despedir a las emprendedoras, porque le tomas cariño al grupo de trabajo. Son chicas maravillosas, y, en el momento de la eliminación, saber que no las iba a volver a ver era duro.