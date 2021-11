Pedro Aznar volvió a La Plata y se llevó una gran ovación del público

Pedro Aznar volvió a La Plata con un increíble show unipersonal donde deleitó a los presentes con un recorrido por sus grandes éxitos.

En un Coliseo Podestá repleto sin restricciones de aforo, Aznar comenzó su show con “Tu Amor”, la canción que compuso junto a Charly García para Tango 4, para luego darle paso al tema de su disco Quebrado, “Lina de luto”.

Ante la ovación con la que el público platense lo recibió el músico no dudo en mostrarse visiblemente emocionado y dijo: “Venimos de un tiempo raro, solitario y difícil con muchas pérdidas”, reflexionó y añadió que no creía que iba a poder volver tan pronto a los escenarios. Por todo eso aseguró que vivía este “pequeño gran ritual” como a una celebración y bromeó: “a una celebración uno lleva la mejor comida, por eso hoy vamos a hacer todo ‘jamón del medio’”. Más allá del chascarrillo así fue, tocó todos sus clásicos para el disfrute de los presentes, pasando por “A cada hombre, a cada mujer”, “Fotos de Tokio”, “Mientes” y “Quebrado”.

Además, presentó tres canciones del nuevo disco que está por lanzar, “Corpoland” en la que hace una fuerte crítica a las corporaciones y a la que acompañó con un texto en el que manifestó que “un puñado de millonarios empuja al planeta a una ruina inhabitable como si no hubiera otra opción”. “Dejando la tormenta atrás” fue otro de los temas que espera salir a la luz en el próximo disco y “Mientras”, a la que interpretó con una mandolina.

Con un repertorio de más de 20 canciones, no faltaron los covers que Aznar ha popularizado a lo largo de los años como “Ya no hay forma de pedir perdón” de Elton John, “Strawberry Fields Forever” de The Beatles y “A primera vista” de Chico César, entre otros.

En una noche en la que no se privó de nada, hasta les dedicó una canción a sus gatos Filippo, Angelina y Chardonnay quienes protagonizaron muchos de los streamings que realizó durante la pandemia. La canción elegida para ellos fue “A un gato”, un poema de Borges al que musicalizó para los 100 años del escritor.

Fue así, que en un show íntimo en el que el artista tuvo un constate ida y vuelta con el público al que animó a ser parte sobre el final invitándolo a corear, se reencontró con los platenses.